20 невероятных тортов от волшебницы-кондитера из Калининграда

31-летняя шеф-кондитер Елена Гнут создает из муки и масла настоящие произведения искусства. За ее творчеством в инстаграме на странице @elena_gnut_cake следят уже более 154 тысяч подписчиков. У художницы многогранный стиль: она создает как классические элегантные, так и уникальные сказочные торты.

Елена украшает торты, используя довольно редкий прием: она обтягивает торты мастикой, делает тематическую роспись и добавляет объемные детали. Убедитесь сами в том, что калининградская волшебница создает поистине восхитительные торты.

Источник: Bored Panda