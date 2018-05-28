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20 невероятных тортов от волшебницы-кондитера из Калининграда
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20 невероятных тортов от волшебницы-кондитера из Калининграда 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
31-летняя шеф-кондитер Елена Гнут создает из муки и масла настоящие произведения искусства. За ее творчеством в инстаграме на странице @elena_gnut_cake следят уже более 154 тысяч подписчиков. У художницы многогранный стиль: она создает как классические элегантные, так и уникальные сказочные торты.
Елена украшает торты, используя довольно редкий прием: она обтягивает торты мастикой, делает тематическую роспись и добавляет объемные детали. Убедитесь сами в том, что калининградская волшебница создает поистине восхитительные торты.
Источник: Bored Panda
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