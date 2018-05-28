Полезному продукту — зеленый свет: о чем расскажет маркировка по цвету

Уже летом на полках магазинов могут появиться продукты с разноцветной маркировкой — в зависимости от полезности.

Роспотребнадзор впервые озвучил идею маркировки продуктов по системе светофора еще в прошлом году: одни продукты было предложено помечать зеленым цветом, другие — желтым, а некоторые, как наиболее вредные, — красным. Под вредностью предлагается понимать наличие насыщенных жиров, избыток соли или сахара — та еда, где этого много, и будет «краснеть» на полках магазинов. Правильные с диетической точки зрения продукты предлагается маркировать зеленым. Желтым — те, где содержание соли, сахара и вредных жиров умеренное. Система должна заработать уже этим летом, сначала — на условиях добровольности.

Идея, как ожидалось, вызвала возражения со стороны производителей: они посчитали красную «метку» — черной, которая заставит покупателя проходить мимо определенных продуктов, не разбираясь. По-разному к ней отнеслись и диетологи. Они, однако, сходятся во мнении, что на данный момент информации на этикетках продуктов явно недостаточно, чтобы обычный потребитель понял, что собирается купить и съесть. Цветовая маркировка удобна для тех, кто не привык подолгу рассматривать этикетки или не может разобраться в граммах, процентах и сложносочиненных терминах. Обычному человеку труднее всего дается чтение состава консервов, закусок, разнообразных быстрых продуктов, готовой кондитерки, разных напитков — списки ингредиентов там обычно длинные, и непонятно, чем продукт одного производителя отличается от аналогичного, но другой марки.

Кандидат медицинских наук Наталья Фадеева считает, что цветовая маркировка — самый простой вариант для покупателя, однако с продуктами действительно не все так просто. Например, куда отнести фрукты — свежие и сухие?

— C точки зрения жиров и растительных волокон фрукты будут максимально полезными, а с точки зрения сахаров самые сладкие из них попадут в желтую, а сухофрукты — в красную зону, — объясняет эксперт. — Или куриная грудка: с точки зрения жиров и соли она будет в зеленой зоне, а с точки зрения растительных волокон — абсолютно бесполезна. Но маркировка продуктов нужна обязательно. Это очень важно для тех людей, которые из-за заболеваний вынуждены соблюдать ограничения в питании. Например, при гипертонии — особенное внимание к содержанию соли, при атеросклерозе — к содержанию холестерина, при заболеваниях кишечника — к содержанию пищевых волокон, при сахарном диабете — к сахарам.

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Цветовая маркировка уже существует в других странах. Живущая в Канаде диетолог-эндокринолог Наталья Фадеева рассказывает, как это работает там и как еще можно помочь покупателю определиться:

— На всех продуктах состав указан не на 100 г, а на порцию — например 1 печенье, 1 чайная ложка джема и пр. Это гораздо удобнее для потребителя. Некоторые магазины отмечают зеленым цветом те продукты, которые более полезны с точки зрения состава. Например, магазины, торгующие крупами на развес, отмечают зеленым листочком гречку, киноа, амарант. Еще здесь очень интересная практика в заведениях фастфуда: на входе можно взять буклет с информацией обо всех предлагаемых блюдах и напитках, их составе. Там все отмечено разными цветами: красным — самые калорийные и жирные блюда, желтым — средние, зеленым — минимально жирные, другими цветами обозначены менее соленые или содержащие больше клетчатки.

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