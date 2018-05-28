Рецепт дня: Домашние шпроты

Если готовить домашнюю еду и не покупать полуфабрикаты в магазине, получится и здоровее, и вкуснее. Даже шпроты!

Нежная, ароматная рыбка с копчеными нотками готовится совсем несложно из очень простых ингредиентов. Попробуйте домашние шпроты, наверняка останетесь довольны.

Что потребуется:

1 кг свежей кильки (или другой мелкой рыбки типа мойвы)

100 г растительного масла

1 стакан кипятка

2 ст. л. лимонного сока

3 ч. л. черного чая 2 бульонных куриных кубика

черный перец

1. Рыбу вымойте, выпотрошите.

2. Заварите крепкий черный чай, дайте настояться, процедите. Растворите в горячем чае бульонные кубики, добавьте примерно треть чайной ложки черного перца, лимонный сок.

3. Выложите рыбу в жаропрочную форму, залейте чаем и растительным маслом, поместите в нагретую до 180о духовку.

Как правило, рыба готова тогда, когда почти вся жидкость испарится.

Приятного аппетита!