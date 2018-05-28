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Рецепт дня: Домашние шпроты
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Рецепт дня: Домашние шпроты 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Если готовить домашнюю еду и не покупать полуфабрикаты в магазине, получится и здоровее, и вкуснее. Даже шпроты!
Нежная, ароматная рыбка с копчеными нотками готовится совсем несложно из очень простых ингредиентов. Попробуйте домашние шпроты, наверняка останетесь довольны.
Что потребуется:
1 кг свежей кильки (или другой мелкой рыбки типа мойвы)
100 г растительного масла
1 стакан кипятка
2 ст. л. лимонного сока
3 ч. л. черного чая  2 бульонных куриных кубика
черный перец
1. Рыбу вымойте, выпотрошите.
2. Заварите крепкий черный чай, дайте настояться, процедите. Растворите в горячем чае бульонные кубики, добавьте примерно треть чайной ложки черного перца, лимонный сок.
3. Выложите рыбу в жаропрочную форму, залейте чаем и растительным маслом, поместите в нагретую до 180о духовку.
Как правило, рыба готова тогда, когда почти вся жидкость испарится.
Приятного аппетита!
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