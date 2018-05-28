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Coca‐Cola начала продавать алкоголь по секретному рецепту
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Coca‐Cola начала продавать алкоголь по секретному рецепту 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Японии начали продавать первый алкогольный напиток от Coca‐Cola. Рецепт нового гастрономического изобретения держится в секрете. Об этом сообщил сайт The Japan Times.
В магазинах Кюсю 28 мая появилось три вида напитка Lemon-Do со вкусом лимона и содержанием спирта 3, 5 и 7%. Объем банки — 350 миллилитров, а цена — 150 иен (около 1,4 доллара).
Пока компания Coca‐Cola не собирается продавать напиток за пределами Японии. Однако в стране компании придется конкурировать с более крупными компаниями в этой области — Suntory, Asahi и Kirin.
В любом случае, Coca‐Cola попытается занять долю на алкогольном рынке Японии в сегменте «тюхай» — коктейлей с фруктовыми вкусами и небольшим содержанием спирта. Традиционно такие коктейли готовятся из крепких алкогольных напитков, ароматизаторов, газированной воды и пользуются большой популярностью у женщин, передает РИА ФАН.
Coca‐Cola — напиток с высоким содержанием сахара. На это обратили внимание немецкие врачи, которые потребовали ввести «налог на сахар».
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Женский форум
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