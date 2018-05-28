Coca‐Cola начала продавать алкоголь по секретному рецепту

В Японии начали продавать первый алкогольный напиток от Coca‐Cola. Рецепт нового гастрономического изобретения держится в секрете. Об этом сообщил сайт The Japan Times.

В магазинах Кюсю 28 мая появилось три вида напитка Lemon-Do со вкусом лимона и содержанием спирта 3, 5 и 7%. Объем банки — 350 миллилитров, а цена — 150 иен (около 1,4 доллара).

Пока компания Coca‐Cola не собирается продавать напиток за пределами Японии. Однако в стране компании придется конкурировать с более крупными компаниями в этой области — Suntory, Asahi и Kirin.

В любом случае, Coca‐Cola попытается занять долю на алкогольном рынке Японии в сегменте «тюхай» — коктейлей с фруктовыми вкусами и небольшим содержанием спирта. Традиционно такие коктейли готовятся из крепких алкогольных напитков, ароматизаторов, газированной воды и пользуются большой популярностью у женщин, передает РИА ФАН

Coca‐Cola — напиток с высоким содержанием сахара. На это обратили внимание немецкие врачи, которые потребовали ввести «налог на сахар».