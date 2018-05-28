Щавель накормит

Эта задорная зелень появляется весной практически первой. И украшает наше меню все лето.

Многолетний щавель легко осваивает любой огород, очень быстро растет, а частая срезка ему только на пользу. Мыть его следует непосредственно перед использованием, мокрые листья быстро теряют товарный вид. Первым делом порвите его в салат. Да-да, эти сочные упругие листья с характерной кислинкой лучше рвать руками. Туда же накрошите молоденькую редиску, зеленые перья лука, свекольную ботву, петрушку, шпинат. Эта комбинация отлично сочетается с грецкими орехами. И с крутыми яйцами четвертушками или кружочками. Еще сытнее будет картофельный салат с щавелем. Отварите для него совсем мелкую молодую картошку, а для пикантности добавьте в салатницу кубики малосольной семги или кусочки горбуши горячего копчения. Самые популярные заправки для салатов с щавелем традиционны: растительное масло и несколько капель уксуса или лимонного сока (не забывайте о природной кислинке самого щавеля) или сметана.

Зеленые щи с щавелем — классика русской кухни. Самые разные — с мясом, рыбой или совсем постные. Важный момент: в отличие от добротного борща, который после разогрева становится еще лучше, такие щи лучше готовить на один раз, чтобы сразу съесть. Собственно говоря, щавель и варить-то не нужно, его закладывают в кастрюлю в самый последний момент, чтобы сохранить вкус, цвет и витамины. В летнюю жару на ура идут холодные супы с щавелем по типу окрошки — на квасе или кефире, кто как любит. Типичная для русской кухни ботвинья как раз из этого кулинарного жанра. С другой стороны, мясистый щавель годится и для готовки супа-пюре совершенно в европейском стиле, с горсткой хрустких сухариков, вкусно и полезно.

Несложно соорудить омлет с щавелем, вот вам оригинальный завтрак. Или толстую, в три пальца, запеканку наподобие испанской тортильи, она хороша и горячей, и холодной. У греков, которые знают толк в начинках, очень популярны пирожки из слоеного теста со шпинатом. С щавелем они будут еще вкуснее, особенно если подмешать к нему мелко нарубленное крутое яйцо и добавить всяких пряностей по вкусу.