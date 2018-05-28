Что важнее, маринад или соус, для вашей еды, приготовленной на углях

Просто запечь что-нибудь на мангале недостаточно. Кое-что нужно сделать до и после того.

Не бойтесь слова «маринад». Вовсе не обязательно это должна быть сложная комбинация многих ингредиентов. Часто даже наоборот, помогут совсем простые компоненты. Скажем, кольца репчатого лука. Или стакан нежирного кефира. Ведь маринад нужен не только для смягчения исходного продукта (именно для этого когда-то замачивали в уксусе не слишком качественное мясо), а скорее для придания ему дополнительного вкуса и аромата. Есть любители сбрызнуть будущий шашлык соевым соусом и подержать в холодильнике некоторое время. После этой несложной процедуры мясо уже не надо солить, заодно в готовом виде оно приобретет легкий аромат восточной кухни. А свежую рыбу вполне достаточно смазать смесью оливкового масла и лимонного сока.

Но уж если вам хочется поэкспериментировать, а в меню наметились, к примеру, крупные мясные ребрышки, вот один из подходящих маринадных вариантов. Нужно смешать мелко нарезанную репчатую луковицу с цедрой одного лимона, добавить столовую ложку тертого хрена, столько же крепкой горчицы и немного острой паприки, а потом долить темного пива — с таким расчетом, чтобы получилась жидкая кашица. Дайте ей настояться в прохладном месте хотя бы час, потом обмазываете ребрышки и выдерживаете их еще пару часов. К тому моменту, когда ваша рыба или мясо будут готовы, на столе хорошо бы иметь соответствующий соус. Вообще-то правильно приготовленная рыба ни в чем больше не нуждается, она хороша и сама по себе, разве что с бокалом подходящего вина. Но для полной гармонии подайте к ней несложный соус. На полстакана оливкового масла возьмите четверть стакана апельсинового сока, пару ложек лимонного сока и чайную ложку неострой паприки. Можно выжать еще и зубчик чеснока. Перед подачей все нужно еще раз помешать, чтобы консистенция была однородной.

И о сладком. Самой простой гриль-десерт — запеченные бананы или яблоки. Попробуйте на каждый их ломтик капнуть немного душистого меда. Или даже устройте небольшую сравнительную дегустацию с медом разного происхождения — липовым, гречишным, сборным луговым. С опытом вы легко сможете ответить на вроде бы коварный вопрос о важности маринада или соуса для аппетитной еды с мангала. Оба важны.