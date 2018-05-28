Перепёлки в пикантном маринаде: неповторимое сочетание вкусов

Вот такое замечательное блюдо мы с вами приготовимРецепт этого блюда родился по стечению обстоятельств: в городе Владивостоке других видов горчицы ТМ «Haas» просто нет. Как оказалось, и к лучшему!

Для начала приготовим маринад для наших замечательных перепёлок.

Для этого нам потребуются:2 ст. ложки пикантной горчицы с апельсином ТМ «Haas», 2 ст. ложки соевого соуса, 1,5 ст. ложки липового мёда, 1 ст. ложка оливкового масла, 3 зубчика чеснока, 1 небольшая веточка свежего розмарина, перец — по вкусу.

Для приготовления маринада сначала смешиваем все жидкие ингредиенты, приправляем свежемолотым перцем по вкусу. Очень мелко рубим чеснок и розмарин, добавляем их к маринаду, всё тщательно перемешиваем

Ингредиенты для маринада для перепёлок

Ингредиенты для маринада для перепёлок

Вот так выглядит готовый маринад. Если хотите, можете добавить солm по своему вкусу, но мне вполне достаточно соевого соуса

Готовый маринад для мяса

Готовый маринад для мяса

Теперь приступим к подготовке главных героев нашего блюда: перепёлок. Я взяла 6 штук. Если это требуется, обмойте их, просушите, разрежьте вдоль по грудке, переверните и надавите на хребет. Получится этакая распластанная перепёлка. Удалите шейки, они будут не очень красиво смотреться, зато прекрасно подойдут для бульончика. На этом процесс подготовки наших птичек закончен!

Подготовленные для маринования перепёлки

Заливаем перепёлок пикантным ароматным маринадом, делаем птичкам хороший массаж, накрываем чашу пищевой плёнкой и оставляем мариновать в холодильнике минимум 4 часа. Перепёлки хоть и маленькие, но мясо у них жестковатое для выбранного способа приготовления, поэтому я всегда мариную их на ночь. Так гораздо удобнее, и отличный результат гарантирован!

Замаринованные перепёлки

Итак, ночь прошла, доброго утра всем! Наши перепёлки прекрасно промариновались и ждут своего выхода. Смело можете отправлять своего мужчину подготавливать мангал и доводить его до оптимального состояния, а сами тем временем подготовим маринад для овощей-гриль, которые как нельзя лучше подойдут к нашим птичкам. Бесспорно, овощи хороши сами по себе, но в маринаде они будут просто божественны!

Для маринада возьмём

1 ст. ложку горчицы «Кубанской» ТМ «Haas», 1 ст. ложку соевого соуса, 1/2 ст. ложки липового мёда, 1 ст. ложку оливкового масла, 2 небольшие веточки тимьяна, соль и перец — по вкусу.

Ингредиенты для маринада для овощей

Смешиваем горчицу, соевый соус, мёд, оливковое масло, солим, перчим, добавляем мелко нарезанный тимьян и всё тщательно перемешиваем. Маринад для наших овощей готов!

Маринад для овощей

Сегодня в качестве овощного гарнира я выбрала картофель (3 шт.), молодой кабачок (1 шт.) и баклажан (1 шт.). Картофель чистим, нарезаем пластинками толщиной 3-5 мм, кабачок и баклажан — также. Заливаем овощи маринадом, следим, чтобы каждый кусочек пропитался и даём постоять 30 минут

Замаринованные овощи

Пока мариновались овощи, угли на мангале дошли до нужного нам состояния. Отправляем нашего мужчину жарить мясо и овощи. А пока перепёлки жарятся (минут 10-15 при постоянном переворачивании), мы приготовим к ним пикантный апельсиновый соус

Процесс приготовления перепёлокДля соуса нам потребуются:

свежевыжатый сок из 2-х апельсинов, 2 яйца, 1 желток, ½ ч. ложки соли, 1 ч. ложка сахара, 40 г сливочного масла, по веточке розмарина и тимьяна, свежемолотый перец — по вкусу.

Ингредиенты для соуса к перепёлкам

Соединяем апельсиновый сок, яйца, желток, сахар и соль, тщательно перемешиваем, ставим на медленный огонь и варим 10-15 минут до загустения при постоянном помешивании. Главное — не перегреть, соус не должен закипеть, максимальная температура 80ºC, иначе яйца свернутся, что необратимо. За 3 минуты до окончания приготовления кладём мелко нарезанные ароматные травы и приправляем соус перцем. Снимаем с огня и добавляем сливочное масло, перемешиваем. Этого я не планировала, но решила и соус приправить 1 ст. ложкой горчицы «Кубанской» ТМ «Haas». И не прогадала! Соус получился просто замечательный!

Готовый соус к перепёлкеСоус готов, перепёлки и овощи отлично зажарились и пахнут дымком. Пора звать всех к столу! Апельсиновые нотки от горчицы, выраженный тропический вкус соуса, ароматные травы создают неповторимое сочетание!

Приятного аппетита!