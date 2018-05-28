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Здоровому и вкусному хлебу даже диабет не помеха
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Здоровому и вкусному хлебу даже диабет не помеха 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Москвичи активно выбирают любимые хлебобулочные изделия и бутилированную воду, представленные на конкурсе «Московское качество».
Хлебобулочные и кондитерские изделия представлены в шести номинациях: «Изделия мучнисто-кондитерские для потребителей с сахарным диабетом», «Изделия хлебобулочные для потребителей с сахарным диабетом», «Хлеб подовый из муки пшеничной высшего сорта», «Хлеб ржанопшеничный и пшенично-ржаной». В категории «Здоровое питание» горожане назовут лучшую, на их взгляд, столовую питьевую воду, минеральную лечебно-столовую воду и воду для детского питания.
Среди марок столовой питьевой воды лидирует ответ «Ваш вариант». А именно — вода «Наша родниковая» (см. инфографику). На втором месте — «Святой источник». На третьем — «Шишкин лес».
А лучший хлеб для страдающих диабетом, по мнению москвичей, пекут хлебокомбинаты «Алексинский» и «Клинский» и предприятие «Хлебный Спас». Вторым идет предприятие «Диетпром». Впрочем, как показывает практика предыдущих конкурсов, лидеры голосования могут поменяться буквально в любой день. Вывод — заходите на сайт Московской торгово-промышленной палаты и делайте свой выбор! Кто знает — может быть, именно ваш голос станет решающим? Кстати, с одного IP-адреса можно проголосовать только один раз, поэтому результаты голосования — вполне объективны.
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