Здоровому и вкусному хлебу даже диабет не помеха

Москвичи активно выбирают любимые хлебобулочные изделия и бутилированную воду, представленные на конкурсе «Московское качество».

Хлебобулочные и кондитерские изделия представлены в шести номинациях: «Изделия мучнисто-кондитерские для потребителей с сахарным диабетом», «Изделия хлебобулочные для потребителей с сахарным диабетом», «Хлеб подовый из муки пшеничной высшего сорта», «Хлеб ржанопшеничный и пшенично-ржаной». В категории «Здоровое питание» горожане назовут лучшую, на их взгляд, столовую питьевую воду, минеральную лечебно-столовую воду и воду для детского питания.

Среди марок столовой питьевой воды лидирует ответ «Ваш вариант». А именно — вода «Наша родниковая» (см. инфографику). На втором месте — «Святой источник». На третьем — «Шишкин лес».

А лучший хлеб для страдающих диабетом, по мнению москвичей, пекут хлебокомбинаты «Алексинский» и «Клинский» и предприятие «Хлебный Спас». Вторым идет предприятие «Диетпром». Впрочем, как показывает практика предыдущих конкурсов, лидеры голосования могут поменяться буквально в любой день. Вывод — заходите на сайт Московской торгово-промышленной палаты и делайте свой выбор! Кто знает — может быть, именно ваш голос станет решающим? Кстати, с одного IP-адреса можно проголосовать только один раз, поэтому результаты голосования — вполне объективны.