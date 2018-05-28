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Как фруктовый сок на завтрак влияет на вес у детей?
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Как фруктовый сок на завтрак влияет на вес у детей? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Почему апельсиновый и яблочный соки лучше заменить обычными фруктами? BeautyHack рассказывает об исследовании, проведенном Медицинским университетом Вены этой весной.
На Европейском конгрессе по ожирению, который прошел в Вене на прошлой неделе, Венский медицинский университет представил новое исследование. Оно указывает на негативное влияние фруктовых соков на здоровье детей. Специалисты университета опросили 652 детей в возрасте 13 лет об их пищевых привычках и выяснили, что те испытуемые, которые пьют яблочный и апельсиновый соки на завтрак, на 50% более склонны к избыточному весу и ожирению. Основная причина — высокое содержание фруктозы в соках.
Ученые также отметили, что вес детей, которые никогда не пропускают завтрак, меньше в среднем на 1,5 кг. Это связано с тем, что, отказываясь от завтрака, дети чаще перекусывают в течение дня.
Автор исследования Мария Люгер посоветовала заменить утренний сок на яблоко или апельсин — полноценные источники клетчатки для детей.
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