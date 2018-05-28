Как фруктовый сок на завтрак влияет на вес у детей?

Почему апельсиновый и яблочный соки лучше заменить обычными фруктами? BeautyHack рассказывает об исследовании, проведенном Медицинским университетом Вены этой весной.

На Европейском конгрессе по ожирению, который прошел в Вене на прошлой неделе, Венский медицинский университет представил новое исследование. Оно указывает на негативное влияние фруктовых соков на здоровье детей. Специалисты университета опросили 652 детей в возрасте 13 лет об их пищевых привычках и выяснили, что те испытуемые, которые пьют яблочный и апельсиновый соки на завтрак, на 50% более склонны к избыточному весу и ожирению. Основная причина — высокое содержание фруктозы в соках.

Ученые также отметили, что вес детей, которые никогда не пропускают завтрак, меньше в среднем на 1,5 кг. Это связано с тем, что, отказываясь от завтрака, дети чаще перекусывают в течение дня.

Автор исследования Мария Люгер посоветовала заменить утренний сок на яблоко или апельсин — полноценные источники клетчатки для детей.