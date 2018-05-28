6 простых советов, которые позволят меньше уставать на работе

Убедитесь, что у вас правильный ланч. Особое внимание уделяйте продуктам с высоким содержанием жиров: именно они помогут дольше оставаться продуктивным. Запомните: сладкое не спасет, если вы безнадежно устали, — эффект от сахара будет длиться очень и очень недолго. Лучше налегайте на авокадо, кокос и рыбу. Если же у вас нет времени собирать полноценный ланч-бокс, возьмите с собой упаковку орехов или шоколад с высоким содержанием какао.

Пейте воду — но не простую, а с добавлением льда. Это поможет быстро взбодриться: такая шоковая терапия заставит организм мобилизовать все силы.

Болтайте с коллегами! Понимаем, когда вы устали, вам в последнюю очередь хочется демонстрировать искусство small talk — и тем не менее, попробуйте пару минут поговорить с коллегами. Гарантируем, к работе вы вернетесь с новыми силами.

Не пользуйтесь лифтом (только лестница, только хардкор), практикуйте офисную гимнастику и раз в час обязательно прогуливайтесь по офису. Поймите: это не трата времени, а инвестиция в собственную продуктивность.

Добавляйте в чай базилик, имбирь, облепиху или родиолу — это прекрасные адаптогены (иными словами, в них содержатся ингредиенты, которые помогают организму противостоять стрессам).

Медитируйте! Найдите укромное место, установите специальное приложение и — вуаля — вы готовы покорять новые вершины.