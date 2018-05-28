Убираем жир с живота: быстро, без диет и упражнений!

Диеты нагоняют на вас тоску, а комплексы упражнений совершенно не вдохновляют? Не отчаивайтесь: небольшие изменения в образе жизни и системе питания — и можно попрощаться с жиром на животе навсегда!

Следите за осанкой

Достаточно просто вытянуться и выпрямиться — и вы не только визуально станете стройнее, но и дадите серьезную нагрузку мышцам живота. Если регулярно следить за осанкой, можно неплохо накачать пресс — и практически без усилий.

Пейте чаще

Если организму не хватает жидкости, тело начнет ее запасать, в том числе и на животе: многие «животы», которые женщины пытаются согнать в тренажерных залах — это вовсе не запасы жира, а обычные отеки Которые появляются из-за того, что кто-то слишком мало пьет. Не делайте так, следите за водным балансом.

Ешьте больше клетчатки

Фрукты, овощи, нут — ваши лучшие друзья. Просто добавляйте одно овощное блюдо к обычному приему пищи — и сами не заметите, как начнете худеть Овощной салат к обеду, овощная нарезка к ужину, яблоко или груша к завтраку — во-первых, эти продукты насыщают, а, во-вторых, ускоряют метаболизм и вы будете худеть, сами того не замечая.

Перекусывайте орешками

Да-да, мы привыкли считать орехи настоящей калорийной бомбой и всячески избегать. Но дело в том, что их высокая калорийность обусловлена мононенасыщенными жирами, которые вызывают чувство — быстрое и длительное. Орехи — отличный вариант для перекуса, только не соленые и не больше пригоршни.

Пейте кофе

Кофе с кофеином — это натуральный (мягкий) мочегонный препарат, который помогает вам избавиться от отеков, устраняя избыток воды в организме. Кроме того, стимулирующий эффект кофеина сказывается и на кишечнике, что тоже идет на пользу и здоровью, и фигуре.

Завтракайте правильно

Правильно — это продукты с высоким содержанием кальция, калия и магния. Во-первых, кальций помогает поддерживать здоровую массу тела, а, во-вторых, калий и магний помогают уравновешивать действие натрия, который вызывает отеки. Молочные продукты на завтрак — отличный выбор.

Ешьте осознанно

Вместо голодания или пропуска обеда, которые точно не помогут вам сбросить вес, попробуйте есть осознанно: пережевывайте каждый кусок не менее 10 раз. Во-первых, так вы быстрее почувствуете насыщение, а, во-вторых, избежите излишнего попадания воздуха в желудок и кишечник, из-за которого живот буквально «надувается».

Не пренебрегайте пробиотиками

Пробиотики — это полезные бактерии, которые помогают вашей пищеварительной системе разрушать пищу, предотвращая желудочно-кишечные проблемы, которые могут испортить не только фигуру, но и ваше здоровье. Желательно есть продукты, богатые пробиотиками, ежедневно.

Ходите пешком

Ежедневная получасовая прогулка — это лучшее, что вы можете сделать для вашего здоровья. Пешие прогулки полезны для сердечно-сосудистой системы, защищают от депрессии и даже улучшают память и когнитивные способности Кроме того, пешие прогулки помогают ускорить метаболизм, благодаря которому организм сжигает больше калорий, находясь в покое.

Откажитесь от жевательной резинки

Во-первых, это некрасиво. А, во-вторых, во время пережевывания вы проглатываете больше воздуха, из-за которого может произойти вздутие кишечника и живота.

Не нервничайте

Гормоны стресса и стероиды, которые выбрасываются в кровь, когда вы нервничаете или устаете, плохо влияют на пищеварительную системы. Они способны вызывать запоры и другие серьезные проблемы, а кортизол к тому же замедляет метаболизм, заставляя организм запасать жир — в том числе и в области живота. Расслабьтесь — это приятно и полезно!