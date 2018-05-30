Многие популярные витамины являются бесполезными для здоровья, выяснили ученые

Большинство витаминных добавок никак не влияют на здоровье человека, выяснили ученые из Университета Торонто, сообщают "Аргументы недели"

Исследователи провели несколько экспериментов, которые показали, что кальций, а также витамины C и D, которые часто продаются в аптеках, не улучшают и не ухудшают состояние людей.

Кроме того, эти добавки не способствуют профилактике заболеваний.

Исключение составляет регулярное употребление умеренной дозы фолиевой кислоты в сочетании с витамином B. Такая комбинация действительно способна снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее ученые из Нидерландов обнаружили связь между количеством жировых отложений на животе и дефицитом витамина D.