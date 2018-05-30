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Многие популярные витамины являются бесполезными для здоровья, выяснили ученые
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Многие популярные витамины являются бесполезными для здоровья, выяснили ученые 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Большинство витаминных добавок никак не влияют на здоровье человека, выяснили ученые из Университета Торонто, сообщают "Аргументы недели".
Исследователи провели несколько экспериментов, которые показали, что кальций, а также витамины C и D, которые часто продаются в аптеках, не улучшают и не ухудшают состояние людей.
Кроме того, эти добавки не способствуют профилактике заболеваний.
Исключение составляет регулярное употребление умеренной дозы фолиевой кислоты в сочетании с витамином B. Такая комбинация действительно способна снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее ученые из Нидерландов обнаружили связь между количеством жировых отложений на животе и дефицитом витамина D.
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