Витаминные добавки оказались бесполезны для организма

Популярные витаминные добавки не несут в себе никакой пользы. К такому выводу пришли медики из Университета Торонто, Канада, сообщает Science Daily.

Ученые провели обзорный анализ ряда исследований, опубликованных в 2012-2017 годах. Оказалось, что самые популярные пищевые добавки (кальций и витамины C и D) не оказывают ни положительного, ни отрицательного воздействия на организм. Они никак не влияют на процесс развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и других заболеваний.

Авторы исследования подчеркнули, что лучший способ заботиться о здоровье — придерживаться правильного питания и включать в свой рацион необработанные растительные продукты (овощи, орехи и фрукты).

Ранее сообщалось, что ученые нашли связь между дефицитом витамина D и наличием на животе жировых отложений — правда, только у женщин. Что из этого является причиной, а что следствием, пока установить не удалось.

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