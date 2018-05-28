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Витамины и добавки не приносят пользы для здоровья
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Витамины и добавки не приносят пользы для здоровья 

Nauka24news.ru 1 час назад
Наиболее часто потребляемые витамины и добавки не дают пользы для здоровья, утверждают ученые Университета Торонто.
Команда экспертов во главе с Дэвидом Дженкинсом провела обзор существующих данных и результатов отдельных рандомизированных контрольных испытаний за несколько лет и нашла, что мультивитамины, добавки витаминов С, D и кальция не показали преимущества или дополнительного риска в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сердечного приступа, инсульта или преждевременной смерти. «Мы были удивлены, обнаружив так мало положительных эффектов от наиболее распространенных добавок, которые люди потребляют. В нашем обзоре было установлено, что прием поливитаминов, витаминов Д, С или кальция не наносит вреда, но и не дает очевидного преимущества», поясняют авторы.
Результаты также показали, что только фолиевая кислота и В-витамины с фолиевой кислотой могут уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Между тем, ниацин и антиоксиданты показали очень небольшой эффект. Исследователи анализировали данные о A, B1, B2, B3 (ниацине), B6, B9 (фолиевая кислота), C, D и E и каротине, а также кальции, железе, цинке, магнии и селен.
«В отсутствие значительных положительных данных о риске развития инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, наиболее полезно полагаться на здоровую диету, чтобы получить наполнение организма витаминами и минералами», говорит Дженкинс. «До сих пор никакие исследования по добавкам не показали нам ничего лучшего, чем здоровые порции не обработанных растительных продуктов, включая овощи, фрукты и орехи».
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