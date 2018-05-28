Эксперты обеспокоены из-за подслащенных молочных продуктов

Производители стали добавлять в питьевые продукты все больше сахаров. Австрийский институт Sipcan опубликовал ежегодное исследование по содержанию сахара в более 1100 молочных продуктах из торговой сети. По выводам экспертов, большинство представленных в австрийской торговле молочных продуктов, предназначенных для питья или потребления с помощью ложки, являются слишком сладкими, чтобы быть здоровыми. Об этом сообщает Medikforum.ru. По сравнению с прошлыми годами производители продуктов питания добавляют все больше сахаров и подсластителей. Потребление такой еды повышает риск избыточного веса, сахарного диабета и других «болезней цивилизации», которые все больше становятся бедствием для Человечества. В то время, когда число людей (и даже детей) с ожирение стремительно растет, такая тенденция в поведении производителей молочных продуктов является неуместной — заявляет президент Австрийского диабетического общества (?DG) Александра Каутцки-Виллер. Ферментированные молочные продукты по своей сути должны содержать меньше сахаров и улучшать обмен веществ. Однако на практике из-за безответственных действий бизнеса они приносят больше вреда организму, чем пользы.