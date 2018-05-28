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Ученые назвали фаст-фуд главным врагом долголетия
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Ученые назвали фаст-фуд главным врагом долголетия 

Москва24 21 минуту назад
Фото: Москва24
Ученые выяснили, что трансжиры, содержащиеся в фаст-фуде, существенно сокращают срок жизни. Об этом сообщают «Аргументы недели».
Эти жиры содержатся в гамбургерах, картошке фри, пицце, майонезе, чипсах и некоторых других продуктах. Дело в том, что организм человека не приучен к переработке трансжиров и, получая их, он вырабатывает холестерин. Вредное соединение образует бляшки на стенках сосудов, которые мешают нормальному кровоснабжению. Это ведет к инфарктам, инсультам и мужской импотенции.
Медики также советуют не употреблять много насыщенных жиров, которые содержатся в яйцах, красном мясе, сале и сливочном масле.
Вместо этого рекомендуется есть растительное масло и орехи.
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