6 блюд из свежих огурцов, которые вам стоит попробовать

Сегодня мы предлагаем вам необычную и вкусную подборку рецептов с огурцами. Попробуйте приготовить, вам обязательно понравится!

Начнем с лимонада, чтобы утолить жажду и поставить напиток в холодильник до прихода гостей. И сразу же вручить им по бокальчику, чтобы задать тему ужина или прекрасного летнего обеда на веранде.

Вам понадобится:

сок лайма — 150 г огуречный сироп — 70 г огурец — 1/2 шт.

газированная вода

Приготовление:

Берем кувшин, наливаем в него сок лайма. Огуречный сироп делаем как обычные ягодные сиропы. Нарезаем половину огурца на слайсы. Помещаем их в кувшин. Добавляем в него кусочки льда, доливаем газированную воду и перемешиваем. А еще можно добавить любимое фруктовое или ягодное пюре. Лимонад готов.

Салат из огурцов с клубникой от ресторана «Шинок»

Вам понадобится:

огурец свежий — 70 г огурец малосольный — 30 г авокадо — 40 г тархун — 2 г клубника — 50 г Соус апельсиновый:

свежевыжатый апельсиновый сок — 30 мл цедра апельсина — 2 г тархун — 4 г базилик зеленый — 4 г крем бальзамик — 15 г перец черный — 1 г соль — 2 г масло оливковое — 100 мл Соус «Зеленый базилик»:

базилик — 60 г тархун — 20 г свежевыжатый сок лимона — 15 мл сахар — 15 г соль морская крупная — 2 г Для маринада:

мята — 3 г тархун — 3 г Приготовление:

Готовим соусы. Апельсиновый: смешиваем все ингредиенты (кроме оливкового масла) в блендере. После получения однородной массы аккуратно вливаем оливковое масло, не прекращая взбивать. Соус получается жидкий.

Соус зеленый: смешиваем все ингредиенты (кроме оливкового масла) в блендере. После получения однородной массы аккуратно вливаем оливковое масло, не прекращая взбивать. Соус получается густой.

На дно тарелки выливаем апельсиновый соус. Выкладываем свежий огурец и малосольный — режем кольцами, полукольцами (главное, сегменты должны быть не очень тонкими) + длинным слайсами. Выкладываем авокадо в виде ломтика. Рвем тархун, клубнику режем крупно (на четыре части). Перед этим 20 г клубники маринуем в мяте и тархуне 15-20 минут. Декорируем соусом «Зеленый базилик», все выкладываем на тарелку.

Битые огурцы в остром соусе с арахисом от ресторана Hong Kong и шеф-повара Дмитрия Шуршакова

Немного о главном ингредиенте — битых огурцах. Это китайское блюдо, для него нужны огурчики из длинноплодных сортов. Режем вдоль и тщательно отбиваем, но не до кашеобразного состояния.

Вам понадобится:

битые огурцы — 120 г лук фри — 10 г жареный арахис — 10 г чеснок — 2 г кинза — 2 г соус — 30 г Ингредиенты для соуса:

черный уксус — 15 г соевый соус — 15 г Приготовление:

Мелко нарезать чеснок. Отделить листочки кинзы от палочек. Битые огурцы, лук фри, жареный арахис, измельченный чеснок, кинзу перемешать. Для соуса смешать черный уксус и соевый соус. Полить соусом салат и перемешать.

Огуречный суп с базиликом и ветчиной от ресторана «Гранд Европейский Экспресс» и шеф-повара Алексея Гордила

Вам понадобится:

огурцы — 190 г цукини — 80 г базилик зеленый — 4 г шпинат — 20 г фреш лимонный — 20 г соль — 4 г перец — 1 г вода — 30 мл сыр фета — 40 г сушеная пармская ветчина — 15 г масло укропное — 5 г шпинат мини — для украшения

Приготовление:

Шпинат промыть и бланшировать в кипящей воде в течение двух минут. Выложить шпинат на дуршлаг и дать остыть. Измельчить шпинат в блендере до состояния пасты. Огурцы и цукини очистить от кожицы и семян. Взбить в блендере нарезанные на небольшие кусочки огурцы, цукини, зеленый базилик, пасту из шпината, лимонный фреш, воду. Добавить соль и перец. Процедить получившуюся массу через сито. Перелить суп в глубокую тарелку, аккуратно выложить в центр фету и сушеную пармскую ветчину, украсить укропным маслом и мини-шпинатом.

Киш с огурцом «Зелененький он был» от Кухни занятых людей**

Вот как у нас заведено? Огурцы надо есть либо свежими, либо солеными… Это постулат, аксиома и вообще не подлежит обсуждению. И точка! Хотя… нет, не точка.

Вам понадобится:

тесто песочное несладкое (готовое) — 150 г огурец английский — 1/2 шт.

сыр рикотта — 120 г молоко — 50 мл яйцо — 1 шт.

чеснок — 1 зубчик

сыр твердый тертый — 3 ст. ложки

миндаль тертый (лепестки) — 3 ст. ложки

соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Охлажденное тесто раскатываем в круг диаметром 28-30 см и выкладываем им форму для выпечки так, чтобы образовались бортики 2 см высотой. Дно теста накалываем вилкой. На сухой сковороде обжариваем миндальные лепестки до слегка золотистого цвета. В миске соединяем рикотту, яйцо, молоко, продавленный через пресс чеснок и 2 ст. ложки миндальных лепестков, солим и перчим. Взбиваем венчиком в однородную массу. Огурец режем тонкими кружочками толщиной не более 2 мм. Заполняем форму с тестом яичной заливкой, а сверху веером по всей поверхности укладываем нарезанный огурец. Посыпаем тертым сыром и выпекаем в духовке при 200 градусах до румяной корочки. На это потребуется примерно 30 минут. Готовый киш вынимаем из духовки, остужаем около пяти минут, после чего вынимаем из формы. Посыпаем оставшимся обжаренным миндалем и подаем к столу в теплом или охлажденном виде.

Творожный мусс с огурцом и зеленью от Екатерины Масловой , фуд-блогера, автора книг о правильное пище

Вам понадобится:

творог обезжиренный — 100 г свежий огурец — 100 г йогурт науральный — 50 г свежая зелень — 2 веточки

соль и специи — по вкусу

Приготовление:

Огурцы очень мелко нарежьте. Йогурт и творог взбейте в блендере. Перелейте в средней глубины креманку огурцы и измельченную зелень. Соль и специи добавьте по вкусу.

Фото: Shuterstock, архив пресс-служб