Ещё
Роспотребнадзор обнаружил в магазинах Красноярска молочный фальсификат
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роспотребнадзор обнаружил в магазинах Красноярска молочный фальсификат 

АиФ Красноярск 46 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Краевой Роспотребнадзор обнаружил в магазинах Красноярска молочные фальсифицированные продукты.
По данным ведомства, продукты с наличием растительных стеринов были выявлены в сети гастрономов «Красный Яр» и дискаунтерах «Батон».
Это продукты и.п. Ильюхина К. А. (сметана «Деревенская» утренней дойки 1/400 г, м.д.ж. 30%, творог «Фермерский»1/500 г м.д.ж. 5%), и ООО «Агрореконструкция» (масло сливочное «Крестьянское» 1/200 г м.д.ж. 72,5%).
На маркировке продуктов указано, что производство молочных продуктов расположено по адресу Иркутская область, город Усоль-Сибирское. Однако проверка доказала, что предприятия там нет. Роспотребнадзор обратился в Федеральную службу аккредитации и добился прекращения действия деклараций этих двух производителей.
АиФ Красноярск: последние новости
Просто, вкусно и полезно. Морковный кекс с грецкими орехами Пупырчатые зеленцы. Как вырастить большой и здоровый урожай огурцов? Может ли кошка проверить качество продуктов?
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть76
Нюша «выдавила» грудь платьем
20 самых романтичных татуировок для пар5
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад28
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:44
Факты о женщинах, которые они сами не знают
Психология Здоровье
01:51
Модель похвасталась костлявыми ягодицами
Красота
00:47
Нагиев показал сексуальный торс и сердечко на шее
Звёзды Шоу-бизнес
05:28
Загадки, на которые большинство не ответит
Психология
08:41
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
Звёзды
07:07
Переживете ли вы зомби-апокалипсис: тест
Психология
03:56
Головоломки, которые откроют правду о вас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение