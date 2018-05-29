Роспотребнадзор обнаружил в магазинах Красноярска молочный фальсификат

Краевой Роспотребнадзор обнаружил в магазинах Красноярска молочные фальсифицированные продукты.

По данным ведомства, продукты с наличием растительных стеринов были выявлены в сети гастрономов «Красный Яр» и дискаунтерах «Батон».

Это продукты и.п. Ильюхина К. А. (сметана «Деревенская» утренней дойки 1/400 г, м.д.ж. 30%, творог «Фермерский»1/500 г м.д.ж. 5%), и ООО «Агрореконструкция» (масло сливочное «Крестьянское» 1/200 г м.д.ж. 72,5%).

На маркировке продуктов указано, что производство молочных продуктов расположено по адресу Иркутская область, город Усоль-Сибирское. Однако проверка доказала, что предприятия там нет. Роспотребнадзор обратился в Федеральную службу аккредитации и добился прекращения действия деклараций этих двух производителей.