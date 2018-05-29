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Как увлажнять кожу летом?
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Как увлажнять кожу летом? 

BeautyHack.ru 22 минуты назад
Фото: BeautyHack.ru
Сахарный скраб, который заменит пилинг в салоне, масло для тела, которое быстро впитывается, — редактор BeautyHack Дарья Сизова попробовала два незаменимых средства для лета и рассказала о результатах, которых ей удалось добиться за 7 дней использования.
Скраб сахарный для тела Kaura, Dermosil
Если нужно срочно привести тело в порядок, скрабы — отличное sos-средство. Спустя неделю регулярного использования скраба вы заметите существенную разницу — кожа станет более гладкой и подтянутой.
Я всегда выбираю сахарные скрабы — абразивные частицы отшелушивают омертвевшие клетки не хуже соляных, но меньше травмируют мою чувствительную кожу.
Новое средство Dermosil по эффекту больше похоже на пилинг — наносила его несколько раз в неделю во время душа, и кожа оперативно приобрела тонус. В скрабе содержатся достаточно крупные частицы сахара, но при соприкосновении с водой они как будто тают на коже (что не мешает им эффективно избавляться от омертвевшего слоя). Что особенно ценно — в составе скраба есть масла, миндаля и овса.
Средство не пересушивает кожу и стимулирует процессы естественной регенерации — клетки кожи просто необходимо заставить работать перед летом!
Цена: 720 руб.
Масло для тела Kaura, Dermosil
C приходом сезона декольте и открытых ног состоянию кожи тела стала уделять особое внимание — она не стала менее сухой, поэтому мне потребовалась «тяжелая артиллерия» для длительного увлажнения.
Когда тепло, хочется использовать более легкие текстуры, поэтому к идее масла я отнеслась не очень приветливо — но ровно до того момента, пока не открыла упаковку.
Текстура у средства действительно насыщенная (похожа на крем в пирожном), но оно очень быстро впитывается, делая кожу бархатистой и увлажненной. У средства очень интересный состав — овсяная мука и масло семян овса, которое богато кермидами и антиоксидантами (поэтому ощущение увлажнения не «ложное», а остается с вами до конца дня).
Наносила масло после душа утром и вечером легкими массажными движениями, и через неделю забыла о шелушениях и неровностях. Создалось впечатление, что кожа стала более упругой — думаю, в этом «виноваты» масла ши и глицерин, которые в комплексе повышают ее эластичность.
Цена: 620 руб.
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