Шесть советов, как правильно питаться летом

Наступило долгожданное лето, а вместе с ним в нашу жизнь вернулись долгие прогулки по парку, путешествия в ближайшие пригороды, пляжный сезон и расслабленный рацион. Чтобы хорошо себя чувствовать в жаркое время года, нужно скорректировать рацион и сделать его максимально наполненным витаминами.

Мы составили список из шести советов, которые помогут вам перестроиться на летний режим и составить грамотный рацион, который поможет оставаться здоровым, бодрым, активным и красивым.

Летом особенно важен грамотный питьевой режим. В жаркую погоду организм человека теряет больше влаги вместе с потом. Чтобы нормализовать водный баланс, необходимо выпивать каждый день как минимум 1,5-2 литра жидкости. Это может быть обычная вода, зеленый или травяной чай или вода с добавлением лимона.

Приучить себя пить больше воды не всегда просто, но необходимо. Начинайте день со стакана воды — такой прием запускает обменные процессы и помогает проснуться. Пейте за полчаса до каждого приема пищи. Скачайте специальное приложение, которое будет вам напоминать о необходимости выпить очередной стакан воды.

Всем известно, что сезонные плоды — самые полезные. Не упускайте уникальную возможность насытить организм витаминами, минералами и антиоксидантами, которые в огромных количествах содержатся в летних овощах, фруктах и ягодах. Ешьте их каждый день: добавляйте в полезные салаты, используйте в качестве перекуса, заменяйте привычные десерты, готовьте смузи. Такой рацион повысит защитные силы организма, поднимет настроение, зарядит бодростью и прогонит усталость.

Прошло время, когда вам нужно было налегать на жирную и питательную еду, чтобы согреться и зарядить организм бодростью. По статистике, летом человек тратит меньше энергии: как минимум ему уже не нужно постоянно согреваться, как было зимой. В связи с этим потребность в калорийной пище отпадает. В жаркое время года организму, напротив, становится тяжело перерабатывать жирную еду, что становится причиной тяжести в желудке и постоянной усталости. Налегайте на полезные жиры, которые не отягощают желудок. Это рыба и морепродукты, оливковое масло, орехи, авокадо, семена.

Лето — вовсе не повод отказаться от супов и забыть про них до следующего холодного сезона. Супы бывают разные: на смену щи и борщу приходят гаспачо и окрошка. Эти летние холодные супы помогут вам добавить в рацион больше витаминов и минералов, нормализовать водный баланс и просто поднимут настроение. Экспериментируйте с рецептами и пробуйте новые гастрономические сочетания. Добавляйте в летние супы больше полезных овощей, зелени и пряностей. От такого рациона ваш организм будет в полном восторге.

Летом стоит воздержаться от щедрых завтраков, обедов и ужинов и сосредоточиться не на количестве, а на качестве еды. Ешьте маленькими порциями и выбирайте максимально питательные, но при этом легкие и низкокалорийные продукты, которые быстро насыщают и справляются с чувством голода. Такие продукты организм переваривает с легкостью, не тратя на них все силы, а значит, вы сохраните энергию для более увлекательных дел: прогулке на велосипеде, пляжного волейбола, танцах на террасе.

Летом от алкогольных напитков лучше воздержаться, даже если ваше здоровье находится на высоте. В жаркое время года организму тяжело перерабатывать алкоголь без вреда для себя: происходит интоксикация желудочно-кишечного тракта, печени, почек и всего организма в целом. Не говоря о том, что это просто опасно: сердце и сосуды могут не выдержать такой нагрузки.

Кроме того, алкоголь провоцирует обезвоживание, что так нежелательно летом, когда организм и без того теряет много влаги. Отдайте предпочтение ароматизированной воде, смузи и другим вкусным и полезным напиткам.