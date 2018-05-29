Опытная хозяйка всегда знает, как из простого сделать уникальное и неповторимое. Вот и из обычных яиц и молока получается замечательный десерт. Гости будут в восторге!
Яично-молочный десерт/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
1,5 л молока,
5 яичных желтков,
100 г сахарного песка,
3 ст. ложки крахмала,
печенье или вафли.
Приготовление:
Яичные желтки растереть с сахарным песком. Крахмал развести небольшим количеством молока, затем смешать с 1 стаканом молока. Постепенно соединить с желтками при постоянном помешивании.
Оставшееся молоко довести до кипения и осторожно смешать с яичной смесью. Разлить по бокалам или креманкам и дать остыть.
Печенье или вафли покрошить и посыпать яичный десерт непосредственно перед подачей.
Беки — 6 г, жиры — 9 г, углеводы — 7 г.