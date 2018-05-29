Прохладный молочный десерт — лучшее блюдо в летнюю жару

Опытная хозяйка всегда знает, как из простого сделать уникальное и неповторимое. Вот и из обычных яиц и молока получается замечательный десерт. Гости будут в восторге!

Понадобится:

1,5 л молока,

5 яичных желтков,

100 г сахарного песка,

3 ст. ложки крахмала,

печенье или вафли.

Приготовление:

Яичные желтки растереть с сахарным песком. Крахмал развести небольшим количеством молока, затем смешать с 1 стаканом молока. Постепенно соединить с желтками при постоянном помешивании.

Оставшееся молоко довести до кипения и осторожно смешать с яичной смесью. Разлить по бокалам или креманкам и дать остыть.

Печенье или вафли покрошить и посыпать яичный десерт непосредственно перед подачей.

Беки — 6 г, жиры — 9 г, углеводы — 7 г.