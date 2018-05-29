Вода с лимоном с утра Детокс Зачем пить воду с лимоном?

5 причин сделать этот ритуал регулярной привычкой.

Многие наверняка уже не раз слышали о волшебных свойствах этого простого в приготовлении напитка. Но, скорее всего, далеко не каждый знает, чем именно так полезно для организма сочетание питьевой воды и лимонного сока.

Специально для вас мы подготовили 5 веских причин, почему следует начинать день со стакана тёплой воды с лимоном.

Запускаем метабозим и улучшаем пищеварение

Пожалуй, это одна из самых важных функций, которые выполняет вода с лимоном. Для того чтобы улучшить все процессы, протекающие в организме при помощи пищевой системы, необходимо выпивать стакан воды с лимонным соком натощак сразу после пробуждения, до приёма пищи. Врачи рекомендуют делать это также за 10-15 минут до еды.

В чём весь секрет? Лимонный сок благоприятно воздействует на желудок, помогает устранить и предотвратить появление симптомов изжоги, препятствует газообразованию в кишечнике.

Очищаем печень

Помимо всего прочего, именно тандем «лимонный сок+вода» весьма благоприятно воздействует на печень. Вещества, содержащиеся в лимоне, стимулируют выброс токсинов, а вода выводит вредные элементы и шлаки.

Используем в качестве профилактики

Стакан воды с лимоном, выпитый натощак, может помочь людям, страдающим от болезней сердечно-сосудистой системы.

В чём весь секрет? Регулярное употребление воды с лимонным соком способствует очищению артерий и сосудов. Полезная привычка значительно снижает риск возникновения болезней сердца.

Пьём воду с лимоном и худеем

Казалось бы, как вода с лимоном может помочь в похудении? Однако и здесь ей нашлось применение. Помимо того что напиток помогает запустить процесс метаболизма, комплексно воздействуя на нашу пищеварительную систему, лимонная кислота, способствует расщеплению жира.

Улучшаем состояние кожи

Лимонный сок обладает уникальным свойством — способностью воздействовать на организм и выводить из него шлаки и токсины. Регулярное употребление воды с лимоном является залогом здоровой кожи, а витамин С, в свою очередь, помогает добиться «эффекта сияния».

Сделайте этот ритуал своей регулярной привычкой, и уже спустя неделю вы сможете увидеть первые положительные результаты!