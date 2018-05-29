Матча — новый напиток из японских традиций

Автор overtime.life узнал, где в Екатеринбурге можно попробовать матча-латте, почему он пользуется популярностью среди любителей детокса и при чем здесь торты и печенье.

Матча — порошковый зеленый чай, с оригинальным ярким вкусом. Традиционно используется в японской чайной церемонии.

Матча считается очень полезным:

укрепляет иммунную систему

улучшает концентрацию внимания

заряжает энергией

повышает настроение, снимает напряжение и стресс

способствует снижению веса

помогает улучшить цвет и состояние кожи

Он гораздо эффективнее даже других видов зеленого чая.

Кроме того, матча считается отличным средством для очистки организма и улучшает обмен веществ, что сделало его популярным средством для диетического питания.

Качественный чай найти можно, но это будет стоить немалых денег. За дешевыми вариантами чаще всего встречается размолотый зеленый чай с добавлением сахара и ароматизаторов.

Если вам повезло найти настоящий в специализированных чайных магазинах, то заварить его в домашних условиях можно двумя способами — для получения крепкого (называется «койтя») или слабого («усутя») вариантов.

Крепкий: 1 полная чайная ложка на 50-70 мл. горячей воды.

Слабый: половина чайной ложки на 70-80 мл.

Дать настояться около минуты, после взбить венчиком/блендером и т.д. до однородной консистенции и появления пенки.

Приготовление чая обязательно осуществляется в прогретой сухой посуде.

Вкус «койтя» и «усутя» слегка отличается, обычно именно крепкий вариант используется в чайных церемониях — он более мягкий и сладкий. Но приготовить усутя гораздо легче — и этот вариант встречается чаще.

Когда учился в школе я вообще «болел» чаем, сейчас время от времени. На самом деле, когда я был на чайных церемониях, я не видел чтобы его заваривали, да и в продаже он не так широко распространен. Чаще его встречаю как добавку к кофе, даже больше украшение. У него своеобразный привкус, он слегка сладковат, но травяной привкус силен.

Пил его в какой-то кофейне и, скорее всего, он там был низкосортный. Ради интереса я бы хотел попробовать хорошего качества.

Благодаря своему сладкому вкусу матча используют для приготовления различных десертов и напитков. В кофейнях посетителям теперь предлагают попробовать матча-латте, а в сети публикуют авторские рецепты мороженого, чизкейков, печенья и много других сладостей с добавлением матча.

Где попробовать матча-латте в Екатеринбурге?

Кафе Энгельс, ул. Малышева, 21/4 Кофейня Duo, ул. Куйбышева, 44д, бизнес-отель «Панорама», 1 этаж

Люблю Кофе, Малышева, 44, 1 этаж

Кафе здорового питания ClearBarn, Малышева, 16 Сам чай можно попробовать в кофейне Скворечник, ул. Толмачева, 21.

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Японская чайная церемония или модный детокс? Среди Екатеринбургских любителей необычных и вкусных напитков набирает популярность матча — порошковый чай родом из Китая.

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