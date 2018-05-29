Готовим самый вкусный молочный коктейль 

Молочный коктейль легко приготовить в домашних условиях из простых компонентов, к примеру, с мороженым. Тайна его необычно вкуса кроется в применении составляющих, которые имеют низкую температуру.
Все ингредиенты в рецепте необходимо перемешивать миксером, кухонным комбайном или блендером на быстрых оборотах.
Молочный коктейль — базовый рецепт с мороженым
Традиционный коктейль — лакомый десерт, который придется кстати на детском празднике. Его нежный вкус нравится даже тем малышам, которые отказываются употреблять обыкновенное молоко.
yandex_ad_1 При точном соблюдении указанной рецептуры приготовить такой напиток получится у каждого, не зависимо от наличия кулинарных навыков.
Компоненты:
500 мл молока с небольшим % жирности;
150 г пломбира.
Алгоритм действий:
Ингредиенты засыпают в подготовленную посуду.
Мешают некоторое время ложкой, чтобы мороженое стало мягким.
После этого задействуют миксер. Он должен работать на максимальной скорости. Процесс длится около 3-х минут, пока не появится легкая пена.
Напиток разливают по бокалам. Его украшают кусочками фруктов или посыпают ледяной крошкой.
Для получения лучшего вкуса не стоит использовать мороженое с какими-либо добавками. По желанию его состав можно разнообразить, добавив ягоды, сливки, шоколад или кофе.
Клубничный коктейль
Компоненты:
165 г сливочного мороженого;
245 мл молока, имеющего жирность 3,2%;
12 ягод свежей клубники.
Алгоритм действий:
Мороженое извлекают из брикета, кладут в удобную миску и оставляют таять примерно на 25 минут.
Пока оно размягчается, моют ягоды, очищают их от веточек и листьев. Потом их промокают бумажной салфеткой.
Молоко помещают в холодильник примерно на 20 минут. После этого его переливают в чашу блендера.
Туда же добавляют остальные компоненты.
Массу перемешивают на самых быстрых оборотах, пока она не приобретет пышную консистенцию. Если такого бытового прибора в доме нет, то допустимо пользоваться миксером или шейкером. Если смесь получается слишком плотной, ее можно разбавить, добавив молоко. Потом ее нужно снова взбить.
Бокалы, которые предназначены для коктейля, предварительно остужают в холодильнике. Потом напиток делят на порции, посыпают измельченным шоколадом или какао, можно добавить ягод. Пить нужно сразу через трубочку.
yandex_ad_2 Как приготовить с бананом
Молочный коктейль с бананом и мороженым приготовить в домашних условиях несложно. Рецепт лакомства для блендера предоставлен в подробностях ниже.
Напиток имеет не только приятный вкус, но и приносит пользу организму — насыщает протеином и ценными элементами, необходимыми для поддержания здоровья.
Его часто пьют вместо перекуса или после занятий спортом. Напиток дарит заряд сил и дополнительную энергию.
Компоненты:
молоко со средним % жирности — 0,4 л;
сливочное мороженое — 200 гр;
вызревший банан — 1 шт.
Алгоритм действий:
Фрукт предварительно очищают, нарезают на кусочки и помещают в чашу блендера. Туда же выливают 0,1 л молока.
Массу взбивают, пока она не станет похожа на пюре.
Мороженое кладут к остальным компонентам и тщательно перемешивают в течение 1 минуты.
Остатки молока добавляют в коктейль и взбивают, пока не появится воздушная пена.
Напиток пьют сразу же после окончания процесса приготовления.
Молочный коктейль, как в СССР
Взрослым людям этот напиток навевает воспоминания о беззаботном детстве. Но современным малышам он понравится ничуть не меньше. Он отличается плотной структурой и наличием большой нежной пенки.
Узнаем ниже, как приготовить молочный коктейль с мороженым по советскому рецепту. Напиток детства несложно сделать в домашних условиях, размешивая все ингредиенты в блендере.
Компоненты:
молоко с низким % жирности — 0,1 л;
сироп апельсина — 25 мл;
сливочное мороженое — 25 г.
Алгоритм действий:
Для получения характерной пены молоко сначала помещают в морозильную камеру, чтобы оно слегка схватилось.
Все компоненты добавляют в блендер и перемешивают на самой высокой скорости в течение 1 минуты.
Коктейль разливают по бокалам и сразу же выпивают.
Шоколадный молочный коктейль
Один стакан такого коктейля придаст заряд сил и надолго улучшит настроение. Оттенки вкуса можно менять, используя шоколад различных сортов.
Компоненты:
молоко — 0,1 л;
темный шоколад — 50 г;
мороженое с ванилью — 60 г.
Алгоритм действий:
Чтобы консистенция напитка стала нежной, шоколад сначала растапливают на водяной бане.
Мороженому дают немного подтаять. Тогда напиток будет иметь более плотную структуру.
Все ингредиенты соединяют и перемешивают с помощью кухонного комбайна до образования пены.
Перед подачей коктейль можно украсить тертым шоколадом или положить листик мяты. Напиток лучше разлить по низким стаканам, имеющим квадратную форму.
На заметку: ценители глубокого шоколадного вкуса добавляют в состав 5 г молотого кофе.
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С киви
Коктейль с экзотическим фруктом — кладезь полезных для организма веществ. В летний зной он подарит прохладу, а после активных физических занятий придаст сил. Чтобы сгладить кислый вкус киви, в него кладут банан.
Компоненты:
киви — 2 шт. ;
банан — 1 половина;
молоко — 0,2 л;
ванильный сахар — 10 г;
мороженое с ванилью — 40 г;
мороженое с карамелью — 40 г.
Алгоритм действий:
Киви очищают от кожицы и режут кружками. Несколько кусочков оставляют, чтобы украсить перед подачей.
Банан разрезают на кубики.
В блендер помещают подготовленные фрукты, выливают ½ часть молока и добавляют ванильный сахар.
Ингредиенты смешивают на максимальной скорости на протяжении 2-х минут.
В смесь кладут все мороженое и продолжают взбивать еще 1 минуту.
Готовый напиток разливают по стаканам и украшают кусочками киви.
Ванильный коктейль
Мягкий вкус такого напитка придется по душе всем членам семьи. Рассмотрим процесс приготовления молочного коктейля с мороженым и с ванилью. Приготовить такой коктейль в домашних условиях проще простого, если у вас есть блендер, ведь это первый помощник у хозяюшек на кухне.
Компоненты:
молоко с высоким % жирности — 0,18 л;
мороженое с ванилью — 50 г;
экстракт ванили — пара капель;
сахар — 20 г.
Алгоритм действий:
В чашу блендера помещают молоко и мягкое мороженое.
Ингредиенты смешивают на протяжении 2-х минут. За этот промежуток времени должна появиться плотная пена.
В смесь добавляют ваниль и сахар, продолжают взбивать в течение еще 1 минуты.
Перед употреблением напиток нужно охладить.
На заметку: бокалы лучше предварительно подержать в морозилке. Тогда коктейль станет еще вкуснее и будет дольше сохранять холод.
С добавлением ананаса
Такая смесь положительно действует на работу ЖКТ и повышает настроение. Ананас способствует скорейшему избавлению от лишних килограммов, поэтому напиток разрешено употреблять во время диеты.
Компоненты:
молоко с низким содержанием жира (1%) — 0,2 л;
сливочное мороженое — 400 г;
порошок корицы — 1 г;
ананас консервированный — 0,5 кг.
Алгоритм действий:
Ананасовый сироп выливают, фруктовые ломтики раскладывают на бумажной салфетке и удаляют лишнюю влагу.
Мороженое оставляют при комнатной температуре на полчаса.
Все компоненты перемешивают с помощью блендера.
Появление высокой пены означает, что напиток готов.
Ягодный смузи с мороженым
Не все малыши любят есть свежесобранные ягоды, но вкусный коктейль обязательно понравится ребенку. Такой витаминный напиток можно пить ежедневно.
Компоненты:
свежие ягоды — черника, малина, ежевика по 100 гр;
сахар — 20 г;
пломбир — 150 г;
молоко с низким % жирности — 0,1 л.
Алгоритм действий:
Ягоды моют и сушат.
Мороженому дают немного подтаять.
Все ингредиенты соединяют и взбивают на максимальных оборотах в течение 1,5 минут.
Коктейль пьют через широкие трубочки из высоких стаканов.
С коньяком и корицей
Внезапно нагрянули гости? Не беда. Им всегда можно предложить освежающий алкоголесодержащий напиток.
Компоненты:
молоко — 0,5 л;
мороженое с шоколадом — 100 г;
коньяк — 0,1 л;
ванильный сахар — 5 г;
сахар-песок — 40 г;
порошок корицы — 1 г.
Алгоритм действий:
В чашу блендера помещают молоко, сахар и коричный порошок.
Кладут мороженое и коньяк. Эти компоненты должны находиться в морозилке.
По желанию можно добавить несколько кубиков льда.
Смесь перемешивают в блендере, пока она не приобретет однородную консистенцию.
Напиток лучше подавать в низких бокалах.