Готовим самый вкусный молочный коктейль

Молочный коктейль легко приготовить в домашних условиях из простых компонентов, к примеру, с мороженым. Тайна его необычно вкуса кроется в применении составляющих, которые имеют низкую температуру.

Все ингредиенты в рецепте необходимо перемешивать миксером, кухонным комбайном или блендером на быстрых оборотах.

Молочный коктейль — базовый рецепт с мороженым

Традиционный коктейль — лакомый десерт, который придется кстати на детском празднике. Его нежный вкус нравится даже тем малышам, которые отказываются употреблять обыкновенное молоко.

yandex_ad_1 При точном соблюдении указанной рецептуры приготовить такой напиток получится у каждого, не зависимо от наличия кулинарных навыков.

Компоненты:

500 мл молока с небольшим % жирности;

150 г пломбира.

Алгоритм действий:

Ингредиенты засыпают в подготовленную посуду.

Мешают некоторое время ложкой, чтобы мороженое стало мягким.

После этого задействуют миксер. Он должен работать на максимальной скорости. Процесс длится около 3-х минут, пока не появится легкая пена.

Напиток разливают по бокалам. Его украшают кусочками фруктов или посыпают ледяной крошкой.

Для получения лучшего вкуса не стоит использовать мороженое с какими-либо добавками. По желанию его состав можно разнообразить, добавив ягоды, сливки, шоколад или кофе.

Клубничный коктейль

Компоненты:

165 г сливочного мороженого;

245 мл молока, имеющего жирность 3,2%;

12 ягод свежей клубники.

Алгоритм действий:

Мороженое извлекают из брикета, кладут в удобную миску и оставляют таять примерно на 25 минут.

Пока оно размягчается, моют ягоды, очищают их от веточек и листьев. Потом их промокают бумажной салфеткой.

Молоко помещают в холодильник примерно на 20 минут. После этого его переливают в чашу блендера.

Туда же добавляют остальные компоненты.

Массу перемешивают на самых быстрых оборотах, пока она не приобретет пышную консистенцию. Если такого бытового прибора в доме нет, то допустимо пользоваться миксером или шейкером. Если смесь получается слишком плотной, ее можно разбавить, добавив молоко. Потом ее нужно снова взбить.

Бокалы, которые предназначены для коктейля, предварительно остужают в холодильнике. Потом напиток делят на порции, посыпают измельченным шоколадом или какао, можно добавить ягод. Пить нужно сразу через трубочку.

yandex_ad_2 Как приготовить с бананом

Молочный коктейль с бананом и мороженым приготовить в домашних условиях несложно. Рецепт лакомства для блендера предоставлен в подробностях ниже.

Напиток имеет не только приятный вкус, но и приносит пользу организму — насыщает протеином и ценными элементами, необходимыми для поддержания здоровья.

Его часто пьют вместо перекуса или после занятий спортом. Напиток дарит заряд сил и дополнительную энергию.

Компоненты:

молоко со средним % жирности — 0,4 л;

сливочное мороженое — 200 гр;

вызревший банан — 1 шт.

Алгоритм действий:

Фрукт предварительно очищают, нарезают на кусочки и помещают в чашу блендера. Туда же выливают 0,1 л молока.

Массу взбивают, пока она не станет похожа на пюре.

Мороженое кладут к остальным компонентам и тщательно перемешивают в течение 1 минуты.

Остатки молока добавляют в коктейль и взбивают, пока не появится воздушная пена.

Напиток пьют сразу же после окончания процесса приготовления.

Молочный коктейль, как в СССР

Взрослым людям этот напиток навевает воспоминания о беззаботном детстве. Но современным малышам он понравится ничуть не меньше. Он отличается плотной структурой и наличием большой нежной пенки.

Узнаем ниже, как приготовить молочный коктейль с мороженым по советскому рецепту. Напиток детства несложно сделать в домашних условиях, размешивая все ингредиенты в блендере.

Компоненты:

молоко с низким % жирности — 0,1 л;

сироп апельсина — 25 мл;

сливочное мороженое — 25 г.

Алгоритм действий:

Для получения характерной пены молоко сначала помещают в морозильную камеру, чтобы оно слегка схватилось.

Все компоненты добавляют в блендер и перемешивают на самой высокой скорости в течение 1 минуты.

Коктейль разливают по бокалам и сразу же выпивают.

Шоколадный молочный коктейль

Один стакан такого коктейля придаст заряд сил и надолго улучшит настроение. Оттенки вкуса можно менять, используя шоколад различных сортов.

Компоненты:

молоко — 0,1 л;

темный шоколад — 50 г;

мороженое с ванилью — 60 г.

Алгоритм действий:

Чтобы консистенция напитка стала нежной, шоколад сначала растапливают на водяной бане.

Мороженому дают немного подтаять. Тогда напиток будет иметь более плотную структуру.

Все ингредиенты соединяют и перемешивают с помощью кухонного комбайна до образования пены.

Перед подачей коктейль можно украсить тертым шоколадом или положить листик мяты. Напиток лучше разлить по низким стаканам, имеющим квадратную форму.

На заметку: ценители глубокого шоколадного вкуса добавляют в состав 5 г молотого кофе.

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С киви

Коктейль с экзотическим фруктом — кладезь полезных для организма веществ. В летний зной он подарит прохладу, а после активных физических занятий придаст сил. Чтобы сгладить кислый вкус киви, в него кладут банан.

Компоненты:

киви — 2 шт. ;

банан — 1 половина;

молоко — 0,2 л;

ванильный сахар — 10 г;

мороженое с ванилью — 40 г;

мороженое с карамелью — 40 г.

Алгоритм действий:

Киви очищают от кожицы и режут кружками. Несколько кусочков оставляют, чтобы украсить перед подачей.

Банан разрезают на кубики.

В блендер помещают подготовленные фрукты, выливают ½ часть молока и добавляют ванильный сахар.

Ингредиенты смешивают на максимальной скорости на протяжении 2-х минут.

В смесь кладут все мороженое и продолжают взбивать еще 1 минуту.

Готовый напиток разливают по стаканам и украшают кусочками киви.

Ванильный коктейль

Мягкий вкус такого напитка придется по душе всем членам семьи. Рассмотрим процесс приготовления молочного коктейля с мороженым и с ванилью. Приготовить такой коктейль в домашних условиях проще простого, если у вас есть блендер, ведь это первый помощник у хозяюшек на кухне.

Компоненты:

молоко с высоким % жирности — 0,18 л;

мороженое с ванилью — 50 г;

экстракт ванили — пара капель;

сахар — 20 г.

Алгоритм действий:

В чашу блендера помещают молоко и мягкое мороженое.

Ингредиенты смешивают на протяжении 2-х минут. За этот промежуток времени должна появиться плотная пена.

В смесь добавляют ваниль и сахар, продолжают взбивать в течение еще 1 минуты.

Перед употреблением напиток нужно охладить.

На заметку: бокалы лучше предварительно подержать в морозилке. Тогда коктейль станет еще вкуснее и будет дольше сохранять холод.

С добавлением ананаса

Такая смесь положительно действует на работу ЖКТ и повышает настроение. Ананас способствует скорейшему избавлению от лишних килограммов, поэтому напиток разрешено употреблять во время диеты.

Компоненты:

молоко с низким содержанием жира (1%) — 0,2 л;

сливочное мороженое — 400 г;

порошок корицы — 1 г;

ананас консервированный — 0,5 кг.

Алгоритм действий:

Ананасовый сироп выливают, фруктовые ломтики раскладывают на бумажной салфетке и удаляют лишнюю влагу.

Мороженое оставляют при комнатной температуре на полчаса.

Все компоненты перемешивают с помощью блендера.

Появление высокой пены означает, что напиток готов.

Ягодный смузи с мороженым

Не все малыши любят есть свежесобранные ягоды, но вкусный коктейль обязательно понравится ребенку. Такой витаминный напиток можно пить ежедневно.

Компоненты:

свежие ягоды — черника, малина, ежевика по 100 гр;

сахар — 20 г;

пломбир — 150 г;

молоко с низким % жирности — 0,1 л.

Алгоритм действий:

Ягоды моют и сушат.

Мороженому дают немного подтаять.

Все ингредиенты соединяют и взбивают на максимальных оборотах в течение 1,5 минут.

Коктейль пьют через широкие трубочки из высоких стаканов.

С коньяком и корицей

Внезапно нагрянули гости? Не беда. Им всегда можно предложить освежающий алкоголесодержащий напиток.

Компоненты:

молоко — 0,5 л;

мороженое с шоколадом — 100 г;

коньяк — 0,1 л;

ванильный сахар — 5 г;

сахар-песок — 40 г;

порошок корицы — 1 г.

Алгоритм действий:

В чашу блендера помещают молоко, сахар и коричный порошок.

Кладут мороженое и коньяк. Эти компоненты должны находиться в морозилке.

По желанию можно добавить несколько кубиков льда.

Смесь перемешивают в блендере, пока она не приобретет однородную консистенцию.

Напиток лучше подавать в низких бокалах.