От каких углеводов толстеют?

Углеводы являются главным источником энергии для организма человека, помимо этого они регулируют многие процессы, в том числе и обмен веществ. Классификация углеводов происходит по количеству структурных единиц, простые углеводные соединения состоят из нескольких молекул сахара, сложные углеводы — из огромного количества молекул. Простые углеводы усваиваются организмом очень быстро, поэтому их называют быстрыми, они резко повышают уровень глюкозы в крови, при частом неумеренном употреблении становятся причинами появления лишнего веса и заболеваний с нарушениями обмена веществ. Сложные углеводы называют медленными, они усваиваются и дают энергию постепенно, не вызывают резкого повышения концентрации глюкозы в крови. Преимущество медленных углеводов перед быстрыми в том, что после употребления они обеспечивают долгую сытость, но при этом не становятся причиной появления лишнего веса. Продуктов, которые состоят исключительно из простых углеводов не так много, это пищевые сахара и мед. Кондитерские сладости состоят из углеводов примерно на 50%, как минимум одна пятая углеводов приходится на простые соединения. Фруктовые соки на 10-15% состоят из углеводов, все углеводы в них представлены простыми сахарами, что делает соки неполезным продуктом. Некоторые соки по количеству сахаров превышают сладкие газированные напитки, кола состоит из простых сахаров на 10%.

Скорость усвоения углеводов обозначается гликемическим индексом, чем выше индекс — тем быстрее простые сахара из продукта попадут в кровь. Простые углеводы обладают высоким гликемическим индексом, сложные — высоким. Резкое повышение концентрации глюкозы в крови после употребления простых углеводов опасно для организма, он избавляет себя от опасности, перенаправляя глюкозу в жировые отложения. После того, как глюкоза будет утилизирована, ее уровень в крови снизится, и человек снова захочет есть, именно так начинается зависимость от сладкого. Самыми полезными для человека и безопасными для его фигуры будут сложные углеводы из овощей с минимальной термической обработкой, на второе место можно поставить цельные злаки, они обладают средним гликемическим индексом и содержат пищевые волокна, улучшающие пищеварение. Когда от зерна отделяют оболочку, его гликемический индекс повышается, употребление белого очищенного риса и белой пшеничной муки приводит к появлению лишнего веса. Фрукты являются источником витаминов, но они содержат много простых углеводов, поэтому в здоровом питании уместно употребление фруктов в очень умеренных количествах. Замена простых углеводов на сложные сделает рацион более здоровым, а также позволит похудеть. Ни для кого не составит труда заменить сладкие кукурузные хлопья на завтрак цельными овсяными хлопьями, которые нужно варить, вместо обычного хлеба покупать тосты из цельного зерна, отказаться от белого риса в пользу бурого, заменить картофельное пюре на гречневую кашу. Читать далее

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