Дачный Тархун — нереально вкусный и полезный!

Все знают напиток из эстрагона — газировку «Тархун». И не секрет, что самого тархуна там нет и в помине. Зато тархун (эстрагон) есть у многих в огороде, и этим нельзя не воспользоваться!

Летний коктейль

Эстрагон — это пряно-ароматическая трава. В его листьях содержится 75% эфирного масла, приятный аромат которого вы ни с чем не перепутаете. В эстрагоне содержится большое для травы количество витаминов А, С, К. Немного меньше магния, натрия и фосфора. Это говорит о том, что он является источником природных антиоксидантов в большом количестве, а это здоровье кожи, сосудов, общий тонус организма. А куда дачнику без тонуса?

Эстрагон

А еще эстрагон повышает секрецию желудочного сока, что улучшает аппетит и усвояемость мясных, жареных на мангале шашлыков! Тем более, витамины А, С и К адсорбируются только в присутствии жиров. Таким образом, эстрагон идеален к мясу!

Итак, рецепт супер полезного напитка Тархун для успешного дачного отдыха:

Нам понадобится на 500 мл напитка:свежий эстрагон (тархун) 10 веточек;лимон 1 шт. ;сахар 3 ст. ложки;вода (газированная вода) 500 мл либо сифон;блендер, ёмкость для измельчения.

Приготовление:Помыть траву и лимон. Нарезать мелко ветки с листьями эстрагона, нарезать лимон с кожурой.

Нарезаем веточки эстрагона

Добавить 1 ст. ложку сахара. Размять веточки и листья ложкой для размягчения. Измельчить блендером веточки эстрагона с лимоном и сахаром до состояния кашицы. Нужна глубокая ёмкость, сок брызжет в разные стороны.

После работы блендера

Добавить оставшийся сахар, перемешать.

Засыпаем сахаром

Выложить смесь в любую ёмкость, добавить 500 мл воды. Перемешать, дать постоять минут 15, еще раз перемешать, процедить и хорошо отжать. Перелить в прозрачный графин и наслаждаться!

Самодельный тархун не будет такого ядовито-зеленого цвета, как магазинный. Зато он со всех сторон полезный, очень-очень вкусный и освежающий!

P. S. Сами веточки эстрагона в ОБИ вы навряд ли найдете, но вот семена я нашла, чтобы хотя бы на следующий сезон вы уже вырастили у себя на огороде тархун))