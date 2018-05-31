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Пермское масло вошло в топ-15 по стандартам Роскачества
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Пермское масло вошло в топ-15 по стандартам Роскачества 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В Роскачестве подвели итоги исследования качества сливочного масла. Мониторинг проводили совместно с Россельхознадзором РФ и Роспотребнадзором РФ.
В лабораториях рассмотрели масло 82 торговых марок.
По результатам исследования регионом-лидером по России стал Пермский край, т.к. все три отобранных марки сливочного масла местного производства — «Вемол» (ООО «Вемол»), «Кунгурское» (АО «Молкомбинат Кунгурский»), «Нытвенское» (ООО «Маслозавод Нытвенский») признаны высококачественными и заслужили наибольшие баллы по 23 показателям качества и безопасности.
Хорошие показатели качества помимо пермских производителей показала продукция из Нижегородской, Кировской, Тюменской и Омской областей (по одному производителю), а также из Калининградской области (два производителя).
Пермское масло оказалось лучше челябинского, где было выявлено больше всего нарушений, а также от продукции Московской области, где также нашлись грубые несоответствия стандарту качества. Кроме того, в числе аутсайдеров оказались несколько марок масла из Ставропольского края, Волгоградской и Амурской областей.
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