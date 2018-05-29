В Пятигорске уничтожили 138 кг санкционного сыра «ДорБлю»

Со склада в Пятигорске изъяли 138 килограммов запрещенного к ввозу в Россию сыра «Дорблю», сообщает Минераловодская таможня.

Таможенники и сотрудники Россельхознадзора выявили на складе в Пятигорске незаконные продукты питания — 56 головок сыра из Германии. Общий вес сыра марки «Дорблю» составил 138 килограммов.

«Согласно имеющейся маркировке, продукция была произведена в Германии и реализовывалась без товаросопроводительной документации, в том числе о прохождении ветеринарного контроля», — сообщили в пресс-службе таможни.

Источник: newstracker.ru