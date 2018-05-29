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В Пятигорске уничтожили 138 кг санкционного сыра «ДорБлю»
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В Пятигорске уничтожили 138 кг санкционного сыра «ДорБлю» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Со склада в Пятигорске изъяли 138 килограммов запрещенного к ввозу в Россию сыра «Дорблю», сообщает Минераловодская таможня.
Таможенники и сотрудники Россельхознадзора выявили на складе в Пятигорске незаконные продукты питания — 56 головок сыра из Германии. Общий вес сыра марки «Дорблю» составил 138 килограммов.
«Согласно имеющейся маркировке, продукция была произведена в Германии и реализовывалась без товаросопроводительной документации, в том числе о прохождении ветеринарного контроля», — сообщили в пресс-службе таможни.
Источник: newstracker.ru
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