Экономный уход за комбинированной кожей

Комбинированная кожа требует большего внимания чем другие типы кожи. Сложность заключается в том, что на щеках кожа сухая, а в зоне лба, носа, подбородка наоборот жирная. Именно поэтому приходится применять косметику для жирной и сухой кожи. МедикФорум решил выяснить, как ухаживать за комбинированной кожей. Важно помнить, что средства для комбинированной кожи это маркетинговый ход. Одно средство не может справляться сразу и с жирными и с сухими участками кожи. При правильном уходе с возрастом комбинированный тип кожи переходит в нормальный тип. Неправильная работа сальных желез приводит к чрезмерной выработке жира в зоне Т, что способствует появлению высыпаний. А сухость в области щёк даёт шелушение. Комбинированную кожу необходимо очищать, тонизировать, делать пилинги, увлажнять и питать.

Как очищать комбинированную кожу?

Один из главных этапов по уходу за комбинированной кожей это очищение. Умываться нужно ежедневно утром и вечером. Косметические средства должны быть подобраны по типу кожи. Особое внимание нужно обращать на состав средств. В состав не должен входить спирт и сульфаты. Лучше выбирать тоник на основе лекарственных растений. Умываться лучше прохладной водой. Для смешанного типа кожи не подходит тёплая или горячая вода. Важное правило — всегда смывать косметику, лучше с помощью мицеллярной воды. Можно сделать очищающее средство в домашних условиях. Для этого необходимо: ромашка аптечная, кипяток. Два пакета сбора ромашки залить одним литром густого кипятка. Накрыть голову полотенцем и пропарить лицом над раствором пять минут. Процедуру лучше проводить вечером. Ромашка обладает антисептическим действием, открывает поры. В завершении очищения ромашкой лицо протереть тоником. Такое глубокое очищение можно проводить один раз в неделю.

Тонизирование комбинированной кожи

После умывания нужно протирать кожу тоником. Хороший тоник содержит полезные вещества, которые необходимы коже для поддержания водного баланса, здорового цвета лица, предотвращению морщин. Тоник можно приобрести в магазине или приготовить дома.

Как сделать средство для участков кожи, склонных к жирности самостоятельно? — Для этого необходимо: вода, зелёный чай, лимон. — Заварить одну столовую ложку крупно листового зеленого чая. — Охладить до комнатной температуры. В чай добавить лимонный сок. Тоник можно использовать утром и вечером. Полученный раствор отлично тонизирует кожу, сужает поры. Средство для участков кожи, склонных к жирности. Необходимо: персик, яблоко, молоко. Фрукты нужно размельчить до кашицеобразного состояния, из пюре выжить сок. В половину стакана молока добавить полученный сок. Тоником можно протирать щеки утром и вечером. Раствор делает кожу упругой, подтянутой, борется с шелушением.

Какой пилинг подходит комбинированной коже?

Пилинг необходим комбинированной коже, так как ороговевшую кожу нужно убирать. Периодичность пилинга два раза в месяц. Для экономии средств пилинг можно делать дома.

Рецепт пилинга в домашних условиях. — Состав: сахарный песок, густые сливки. — Одну столовую ложку сахарного песка размещать с тридцатью миллилитрами сливок, втереть в лицо. На участках с жирной кожей можно оставить на пять минут, на участках с сухой — не более трёх минут. Лицо очистить с помощью воды.

Увлажнение комбинированной кожи

Кожа также нуждается в увлажнении после проведения вышеуказанных процедур. Коже необходима влага, при ее отсутствии начинают появляться мелкие трещинки, что приводит к морщинам, кожа теряет цвет. Для увлажнения можно приобрести в магазине крем для увлажнения. В составе не должно быть спирта. Лучше купить средства на основе лекарственных растений: ромашка, алоэ вера, чабрец, брусника, календула и другие. А можно самостоятельно приготовить средство для увлажнения. Маска для увлажнения сухих участков кожи. — Состав: свежий огурец, сливки, вода. — Огурец размельчить в блендере, перемешать с густой сметаной и водой. Сметаны и воды должно быть по 15 мл. Полученный состав выложить на лицо, убрать с помощью воды через десять минут. Маска восстанавливает тон кожи, отлично увлажняет. Эту маску можно наносить только на сухие участки кожи. Маска для увлажнения жирных участков кожи. — Состав: свежие помидоры. — Размельчить два овоща, нанести на лицо. Продержать маску примерно десять минут. Овощи с лица удалить контрастной водой. Маска сужает поры, предотвращает появления прыщей, убирает жирный блеск. Питать кожу также нужно отдельно, в зависимости от типа кожи на каждом участке. Можно использовать специальный питательный крем. А можно сделать дома маски для лица. Питать лицо нужно каждые 7 дней. Питательная маска для сухих участков кожи. Состав: молоко, мёд, творог. Тридцать грамм творога перемешать с медом и молоком. Молока должно быть 20 миллилитров, меда 15 миллилитров. Смесь наложить на лицо, подождать четверть часа, затем удалить водой. Маска регенерирует кожу, восстанавливает тон лица, защищает кожу от негативных воздействий окружающей среды. Питательная маска для жирных участков кожи. Состав: йогурт (тридцать грамм), мёд (15 миллилитров). Перемешать два компонента, наложить на жирные участки, через четверть часа очистить водой. Эта маска уменьшает количество жирного блеска и питает кожу.

Уход за лицом в разное время года

Не стоит забывать, что в разное время года за кожей нужно ухаживать по-особенному.

Лето. Летом ультрафиолетовые лучи воздействуют на кожу, что способствует появлению пигментации и шелушения. В это время года для кожи особенно необходимы очищающие противомикробные средства для умывания, увлажняющие маски и скрабы. Также при палящем солнце нужно не забывать об использовании солнцезащитного крема. Зима. Зимой кожа нуждается в уходе, так как сильные морозы сушат кожу, вызывают микротрещины. За тридцать минут до выхода на улицу нужно пользоваться защитным кремом, а также не забывать питать кожу в суровое время года. Осень и весна. После зимы нос, лоб и подбородок будут ещё жирнее. Поэтому нужно будет дополнительно ухаживать за лицом, чтобы избежать различных неприятностей с кожей. Любая кожа, независимо от типа нуждается в ежедневном уходе. Комбинированная кожа не исключение. Своевременный уход поможет коже оставаться долго красивой и молодой. Ранее эксперты рассказали, как сохранить кожу здоровой надолго.