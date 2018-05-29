Тайны фаст-фуда, о которых молчат рестораны

Фаст-фуд давно стал частью повседневности. Рестораны быстрого питания пользуются трюками, чтобы заманить клиентов и вручить им как можно больше своих блюд. Раскрываем секреты фаст-фуда.

1. В оформлении заведений используется красно-жёлтая гамма. Эти цвета приковывают внимание и возбуждают аппетит. Кстати, многие ассоциируют красный и жёлтый с кетчупом и горчицей, самыми популярными соусами.

2. Мясо на огне, которое якобы используются в бургерах, — уловка. В реальности все полуфабрикаты поступают в рестораны в замороженном виде, даже «следы от гриля» создаются в заводских условиях, а ароматизаторы придают заготовкам вкус мяса, приготовленного на открытом огне.

3. Сотрудники намерено предлагают дополнительные блюда. Скорее всего, покупатель не откажется от предложения, даже если изначально не предполагал это покупать.

4. Яйца, используемые для яичниц и омлетов, содержат также и смесь с химическими добавками.

5. Блюда из фаст-фуда легко жевать. Это отличный способ заставить посетителя съесть больше.

6. Для увеличения продаж напитков используется такой фокус: саму линейку расширяют и увеличивают объём каждой порции.

7. Бургеры готовятся за минуту, потому что все ингредиенты для них уже готовы.

8. Напитки отличаются от аналогов в бутылках. Это происходит потому, что концентраты и вода смешиваются прямо в ресторане, здесь же напитки и газируются. От этого их вкус кажется более свежим.