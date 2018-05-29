Новый суперфуд: почему не стоит выкидать косточку от авокадо

Авокадо смело можно назвать фруктом красоты: в нем содержится большое количество жирных кислот, важных для красивой кожи и здорового сердца, а также ценный витамин В6. Диетологи в один голос призывают ввести его в повседневный рацион. Однако любители авокадо несправедливо выбрасывают самую богатую питательными веществами часть плода. Более 70% антиоксидантов, обнаруженных во всем авокадо, находятся в косточке. Фактически это самый большой показатель среди фруктов и овощей (отстает даже зеленый чай). Более того, она также богата растворимой клетчаткой.

Лучший способ употребления — это размолоть ее в кухонном комбайне и добавлять порошок в салаты, супы, смузи и соки. На вкус он будет горьким, поэтому не переборщите.