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Новый суперфуд: почему не стоит выкидать косточку от авокадо
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Новый суперфуд: почему не стоит выкидать косточку от авокадо 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Авокадо смело можно назвать фруктом красоты: в нем содержится большое количество жирных кислот, важных для красивой кожи и здорового сердца, а также ценный витамин В6. Диетологи в один голос призывают ввести его в повседневный рацион. Однако любители авокадо несправедливо выбрасывают самую богатую питательными веществами часть плода. Более 70% антиоксидантов, обнаруженных во всем авокадо, находятся в косточке. Фактически это самый большой показатель среди фруктов и овощей (отстает даже зеленый чай). Более того, она также богата растворимой клетчаткой.
Лучший способ употребления — это размолоть ее в кухонном комбайне и добавлять порошок в салаты, супы, смузи и соки. На вкус он будет горьким, поэтому не переборщите.
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