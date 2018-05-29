Россия резко увеличила импорт пальмового масла

Москва, 29 мая — «Вести. Экономика». Россия в январе-марте увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 35,8% в годовом выражении до 267 тыс. тонн, сообщает Росстат.

В том числе импорт в марте вырос на 34,1% до 96,8 тыс. тонн. При этом в I квартале прошлого года импорт пальмового масла сократился на 15,9%. Между тем импорт кокосового (копрового) масла и масла бабассу сократился в январе-марте на 33% до 9,9 тыс. тонн. Ввоз подсолнечного, сафлорового и хлопкового масел увеличился в 2,8 раза до 8,7 тыс. тонн. Импорт сливочного масла составил в I квартале 12,7 тыс. тонн, что на 42,6% меньше, чем в I квартале прошлого года. Импорт мяса сократился на 27,6% до 92,9 тыс. тонн, мяса птицы — на 1,1% до 49,1 тыс. тонн. Импорт рыбы увеличился на 8,1% до 120 тыс. тонн.