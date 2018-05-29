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Чем питается королева Елизавета, чтобы сохранить свое здоровье
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Чем питается королева Елизавета, чтобы сохранить свое здоровье 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Королеву Елизавету все считают сильной и умной женщиной. Но еще, учитывая ее возраст, она потрясающе выглядит в свой 91 год. В случае, если вы в поисках лучших диетических рекомендаций, вам будет интересно узнать о рационе монарха. В 2015 году она стала самым долгоправящим правителем в истории и, без сомнения, есть масса факторов, влияющих на ее хорошее здоровье. Один из немаловажных в этом списке — еда. Бывший повар дворца Даррен Макгрейди приподнял завесу тайн и рассказал, что и когда любит есть королева.
До завтрака Даже первый прием пищи у Елизаветы проходит не так просто. Перед тем, как отправиться на завтрак, она выпивает чашечку свежезаваренного чая только сорта Эрл Грей, без сахара. Также она может позволить себе немного печенья. На завтрак Королева предпочитает завтракать с мужем, принцем Филиппом. Как правило, Елизавета ест хлопья и йогурт, а если она выбирает тосты, то покрывает их тонким слоем джема.
Она не употребляет крахмалосодержащих продуктов Все диетологи уверяют, что правильное питание особо важно в конце дня. Такого же правила придерживается и королева, в обед употребляя белковую пищу и овощи. Елизавета старается не употреблять после 13:00 крахмалосодержащие продукты. Например, макароны, рис или картофель. Послеобеденный чай Британская правительница никогда не пропускает чаепитие. К послеобеденному чаю она выбирает медовый или кремовый торт, бисквит или бутерброды. Она любит шоколад По словам повара, королева настолько любит шоколад, что заслужила прозвище «шокоголик». Елизавета отдает предпочтение именно темному шоколаду. ​Так или иначе, королева не тратит много времени на то, чтобы хорошо поесть. В ее распорядке дня — катание на лошади, прогулки с собаками. Вероятно, что в этом активном образе жизни и заключается ее секрет долголетия, ведь она наслаждается всем, но в меру.
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