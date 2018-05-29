Насколько вреден глутамат натрия?

Глутамат натрия является усилителем вкуса и отмечается на составе продуктов кодировкой Е621, это соль глутаминовой кислоты, присутствующая во многих продуктах в натуральном виде. От природы глутамат натрия присутствует в мясе, грибах, помидорах, молоке, сыре и других полезных продуктах. Сам по себе глутамат натрия не является опасным химическим веществом, приносящим вред для здоровья, но его присутствие во вредных продуктах усугубляет их пагубное влияние. Особенность глутамата натрия в том, что он делает более ярким натуральный вкус белков и жиров. Первый сладковатый продукт с глутаматом, который пробует человек в своей жизни — это материнское молоко, в нем присутствует родственное соединение глутамин. Натуральный глутамат натрия ничем не отличается от глутамата искусственного происхождения, это то же самое соединение, которое мы получаем ежедневно из мяса и овощей.

Синтетический глутамат натрия в больших количествах присутствует в еде быстрого приготовления, чипсах и сухариках, полуфабрикатах и фастфуде, колбасных изделиях, эти продукты сами по себе нельзя считать полезными. Глутамат натрия добавляется в продукцию для того, чтобы замаскировать неприятный вкус дешевого некачественного сырья. Проблема производителя заключается в том, что высушенные или законсервированные другим образом продукты питания лишаются своего натурального вкуса, становятся непривлекательными для потребителя. Производителям приходится изобретать уловки для восстановления естественного вкуса, самые распространенные уловки — добавление жира, специй и глутамата натрия. Потребители попадаются в ловушку глутамата, они едят колбасные изделия из сои и пальмового масла, а глутамат заставляет их верить в том, что они колбаса сделана из мяса, то же самое происходит с чипсами и сухариками со вкусом сыра, где нет ни грамма натурального сыра. Таким образом вред приносит не сам глутамат натрия, а замаскированное под ним сырье отвратительного качества. Ранее считалось, что злоупотребление глутаматом натрия вызывает покраснение кожи на лице и увеличивает риск ожирения, однако ряд исследований опровергли наличие связи. Важно понимать, что исследования были направлены на изучение свойств чистого глутамата натрия, а не продуктов быстрого приготовления с его содержанием. Избегать продуктов с природными солями глутамата не стоит, ежедневно человек получает 13-15 граммов этого вещества из сыра, грибов, помидоров и других натуральных продуктов. Однако, продуктов питания с искусственным глутаматом натрия следует избегать, это не только добавка Е621, но и родственные Е627 и Е631. Качественные продукты не нуждаются в добавлении искусственных усилителей вкуса. Читать далее

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