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Блогер съела стейк размером с ее лицо за 18 минут
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Блогер съела стейк размером с ее лицо за 18 минут 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Британская блогер Кейт Оуэнс (Kate Ovens) записала на камеру процесс поедания огромного говяжьего стейка весом 2,2 килограмма. Ролик опубликован на ее YouTube-канале.
24-летняя Оуэнс справилась с гигантским куском мяса всего за 18 минут. По ее словам, это был самый большой стейк, который она когда-либо видела. «Он был буквально такого же размера, как и мое лицо», — прокомментировала девушка.
Поначалу Оуэнс была уверена, что не справится с поставленной задачей. Однако все сомнения развеялись, когда она откусила первый кусок. Перед этим блогер даже попросила множество разных соусов, чтобы разнообразить вкус мяса. Тем не менее вкус говядины был «настолько изящным», что соусы вообще не понадобились.
После успешного выполнения своеобразного челленджа девушка расстроилась, что все закончилось. Она пообещала когда-нибудь повторить мясной эксперимент.
Кейт Оуэнс прославилась в сети благодаря поеданию огромных порций еды за один присест. Например, ей уже удалось вместить в себя 2,5-килограммовый бурито, два килограмма лошадиного корма и бургер с одиннадцатью котлетами.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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