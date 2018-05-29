Вреден ли хлеб? Вот главный вопрос, стоящий перед «цивилизацией пшеницы»

Как только задумываешься о здоровом питании, первое, что приходит в голову, — исключить или сильно ограничить хлеб. Неужели он и правда главный враг стройного здорового тела — разбиралась Елена Чекалова

Когда-то изобретение хлеба стало буквально началом новой жизни — Гомер с гордостью называл греков «едоками хлеба», сравнивая их с разными варварами, которые ели только каши.

В британском детском учебнике истории Древнего мира, по которому моя дочка когда-то учила английский, была такая картинка: египтяне пекут хлеб. Под картинкой подпись: из хлебопечения выросла великая цивилизация. В том смысле, что ни охота, ни собирательство, в отличие от хлебопашества, не создают культуры.

Хлеб стал символом еды вообще. Мы говорим о том, что зарабатываем свой хлеб, в молитвах просим Бога дать нам его днесь, то есть ежедневно. Название Вифлеема, где родился Иисус Христос , означает «дом хлеба». Известно, что сначала хлеб пекли из ячменя, но в ячменной муке почти нет клейковины, и тесто получалось тяжелым и грубым.

Когда на свет появился пшеничный хлеб, начался новый виток цивилизации. Историки даже употребляют термин «цивилизация пшеницы» для отличия европейской культуры от американской «цивилизации кукурузы» и азиатской «цивилизации риса». У нее есть свои сказки и мифы. И все они утверждают: пшеница — это жизнь, богатство, процветание. И вот теперь диетологи призывают нас эту пшеницу не есть?

Дело в том, что древние сорта пшеницы обладали жесткостью, да и вымачивалось зерно из ломкого колоса не чистым, а вместе с приросшими к нему цветковыми и колосковыми чешуйками, и размолоть их в муку было довольно сложно. В древности, при примитивной технологии существовала только мука первого размола — пшеничное зерно, целиком пропущенное через жернова.

Даль ее называет словом «дранье», а в советское время она именовалась кормовой или фуражной. Позже появились мягкие голозерные сорта пшеницы, из которых муку получить было гораздо легче. Конечно, из муки, сделанной на мельнице, хлеб выходил лучше, но все же и он оставался достаточно грубым. Блины и лепешки из «грубой» муки вполне хороши, но любой пекарь скажет вам, что тесто из цельнозерновой муки тяжело поднимается, часто опадает, а готовый хлеб имеет неказистый серый цвет.

С развитием прогресса совершенствовалась и технология. Пшеницу, которая на протяжении тысячелетий являлась основой питания и источником жизненно важных компонентов, люди научились превращать в сортовую белую муку, выделив из зерна практически чистый крахмал. Оболочка зерна, при помоле дающая отруби, богата клетчаткой и минералами. Зародыш содержит много белка и особого полиненасыщенного масла, а также витамины и микроэлементы. Для получения белой муки эти части зерна удаляют. В результате более красивый белый хлеб куда менее полезен, чем цельнозерновой. Не говоря уже о том, что все ценные витамины (особенно группы В) оказываются в отходах. Примерно та же история с зернами ржи.

О цельнозерновой пшеничной муке весь мир снова активно заговорил в последнее десятилетие. Но интерес к ней возник гораздо раньше. Пресвитерианский священник Сильвестр Грэм, который жил и работал в первой половине XIX века, вошел в историю как один из первых диетологов. На самом деле его гораздо больше волновал моральный облик паствы: он считал, что отягощенный грехом обжорства (который ему казался не менее страшным, чем распущенность) человек уходит от Бога, и это обязательно сказывается на физическом здоровье. Грэм клеймил чревоугодие и говорил, что пьяница может дожить до старости, обжора — никогда!

Белый хлеб был в ту эпоху символом достатка и праздности. Свою же муку Грэм изготавливал так: после первого грубого помола отруби, зародыши и эндосперм разделялись и обрабатывались отдельно. Эндосперм измельчался мелко, образуя основу небеленой желтоватой муки. Отруби и зародыши измельчались более крупно. Затем все части смешивались. Из такой муки священник пек хлеб, который был гораздо сытнее белого. Он принялся успешно лечить своих прихожан от обжорства, а заодно и от ожирения. Так называемые «крекеры Грэма» не утратили в Америке популярности до сих пор.

Может, она и полезная, цельнозерновая выпечка, но вкусная ли? Ведь не дураки же французы, которые превратили свой белый багет в мировой символ качественного хлеба! Однако путем некоторых изысканий я обнаружила: в самой Франции еще в 70-х годах ХХ века писали: «Нынешний белый багет совсем не так хорош, как ломти грубых темных буханок времен молодости наших дедов, которые надо было долго жевать — как в те времена, когда хлеб считался священным».

Теперь во Франции багеты из цельнозерновой муки или с ее добавлением найти несложно, и они считаются более люксовым товаром и стоят дороже. В современной Европе в дорогие сорта цельнозернового хлеба добавляют ячменную муку, овсяную, просо, разные семечки и орехи. Все эти добавки придают хлебу особый вкус. Я не сразу его поняла и оценила. Мое сближение с миром цельнозерновой выпечки заняло не один год.

Впервые я попробовала цельнозерновой хлеб в Германии довольно давно, когда совершенно ничего не знала о неочищенных зернах и их достоинствах. Это был знаменитый вестфальский пумперникель — хлеб из ржаной муки грубого помола с включениями частей непромолотого зерна. Любви с первого взгляда не случилось: пумперникель показался мне тяжелым и сыроватым. Потом кто-то посоветовал подержать его в тостере.

Помню, какое я получила тогда удовольствие от медленного прожевывания подсушенных целых зернышек. Чем больше жуешь, тем острее чувствуешь вкус живого растительного масла, которое куда интереснее и сложнее отжатого. Уже гораздо позже я узнала, что в Вестфалии до сих пор работает пекарня, открытая в 1570 году, — там умеют печь этот хлеб по старинному рецепту — из ржаной муки грубого помола и целых зерен ржи, без дрожжей, только на ржаной закваске.

Когда-то и в России больше половины всего хлеба пекли из обойной муки (той, что мелют из зерна целиком, без предварительной очистки) или с ее существенной долей. Полностью испеченный из обойной муки хлеб назывался когда-то сепиком. Такой хлеб был и у знаменитых русских булочников Филипповых. В ХХ веке в России произошел обвал качественного хлебопечения: полки пустовали, и, чтобы хоть как-то накормить людей, заводы гнали дешевый хлеб. Для быстроты в него клали много дрожжей; для иллюзии свежести, улучшения вкуса и внешнего вида — жиры, сахар, стабилизаторы и консерванты. И разумеется, проще иметь дело с богатой клейковиной и некапризной белой мукой высшего сорта. Никто тогда не задумывался, что в ней уже нет ни минералов, ни клетчатки, содержащихся в муке более грубого помола. Вот хлеб и потерял вкус и аромат, стал едва ли не главным источником лишнего веса.

Теперь ситуация снова изменилась. Зайдите на Дорогомиловский или Даниловский рынок в Москве — вы непременно наткнетесь на прилавки с серым ремесленным хлебом ручной работы. Есть он и в небольших городских магазинах-пекарнях. С семечками, с зернами, орехами, сухофруктами, но самое главное — с добавлением цельнозерновой муки и проростков пшеницы. Не ленитесь спрашивать о составе хлеба и технологии его выпечки, особенно обратите внимание на тот, что делают без промышленных дрожжей — на закваске долгой ферментации. Она существенно влияет на глубину вкуса, в отличие от дрожжей, которые дают только объем и пышность.

Сегодня многие мои подруги увлекаются хлебопечением. И правда, это так приятно, когда дома стоит аромат свежеиспеченного хлеба. К тому же теперь есть хлебопечки, которые облегчают весь процесс. Если вы печете цельнозерновой хлеб дома, то муку нужно предварительно подсушить и разрыхлить для обогащения воздухом. И не забывайте: ярко-белая мука получается из самой сердцевины пшеничного зерна — и мало того, что она дорогая, она еще и самая вредная. Если вам попадается дешевая ярко-белая мука, это значит, что ее специально отбеливали.

Отбеленная мука, конечно, красивее, но она оказывается совсем другой по физико-химическим свойствам — например, в ней еще меньше ферментов. Заявленный на этикетке «улучшитель муки» — это добавка, способствующая окислению пигментов муки и отбеливанию мякиша хлеба; хлеб получается белее, но быстро черствеет. Не знаю, как вы — а я в своем ежедневном питании точно никаких «улучшителей» не хочу.

Но все же есть люди, которым даже самый полезный хлеб вреден, потому что у них аллергия на глютен. Название «глютен» происходит от слова glue, то есть «клей». По-русски его называют похожим словом «клейковина». До современного состояния науки люди плохо представляли себе, что такое белок, хотя и догадывались, что это общий компонент у животных и растений. Если животные белки были известны давно — например, белок молока или куриного яйца, то относительно чистый растительный белок был впервые выделен из пшеничной муки итальянским ученым Беккари только в конце XVIII века. Он отмыл густое тесто от крахмала и получил сгусток клейкого вещества, которое и назвал клейковиной. Сегодня мы знаем этот белок, составляющий основу пшеничного зерна, под названием глютен.

Целиакию, непереносимость глютена, нельзя назвать новой болезнью. Ее симптомы описал еще древнеримский врач и философ Аретей из Каппадокии, живший во второй половине I века. Он назвал болезнь Morbus coeliacus. Но все же симптомы целиакии трудно отделить от других пищевых расстройств, поэтому на протяжении почти двух тысячелетий болезнь эта считалось редкой и диагностировалась плохо. Целиакию у детей впервые описал английский педиатр Сэмюэль Ги в 1888 году, и в специальной литературе она называется болезнью Ги — Гертера (Кристиан Арчибальд Гертер — американский врач, который пытался в начале ХХ века лечить детей, больных целиакией). Но очень долго никому не приходило в голову, что причина этой болезни — хлеб и каша! Что же делать тем, у кого диагностирована аллергия на глютен (он содержится не только в пшенице и ржи, но в небольших количествах даже в овсе и ячмене)? Страдать и чувствовать себя калекой?

Где есть глютен и где его нет Содержат глютен: все виды пшеницы (включая манку, кускус, спельту, булгур, камут, эммер и полбу — в которой глютена меньше всего), рожь, ячмень и все отруби перечисленных злаков. Овес не содержит глютен, но содержит родственный ему авенин, который может быть также противопоказан некоторым людям, страдающием целиакией.

Глютен не содержат: рис, гречка, кукуруза, пшено (просо), чумиза, саго, сорго, амарант, киноа.

Выражение «безглютеновый продукт» в мире уже давно никого не удивляет. Когда в Калифорнии открылся первый безглютеновый ресторан, столики в нем были сразу же заказаны на полгода вперед: для людей, страдающих целиакией, это была редкая возможность поужинать вне стен собственной квартиры. Теперь такие заведения и безглютеновые булочные есть во многих странах. У нас же пока, увы, нет ресторанов, куда в том числе могут прийти и люди с тяжелыми нарушениями метаболизма, и диабетики, и аллергики. Но вот в отечественных супермаркетах появились отделы безглютеновых продуктов. Многие стали их покупать, полагая, что на них легко сбросить вес.

На безглютеновую диету все чаще садятся совершенно здоровые голливудские звезды, а дочь бывшего президента США Билла Клинтона даже заказала себе на свадьбу безглютеновый торт. Сегодня с каждым годом увеличивается число людей с повышенной чувствительностью к глютену, хотя врожденной целиакии у них не диагностируется. Виной тому наше обычное питание. Мы начали употреблять слишком много продуктов из белой очищенной муки, в которой питательных веществ гораздо меньше, а клейковины — гораздо больше. К сожалению, именно глютен делает выпечку привычно вкусной, придавая хлебу мягкость и рыхлость, а также продлевает срок ее хранения. Такая выпечка, мягко говоря, не полезна: при повышении содержания клейковины растет и гликемический индекс. И даже если вы не страдаете непереносимостью глютена, постоянное потребление подобных продуктов в больших количествах может способствовать развитию диабета или ожирения.

Значит ли все это, что безглютеновая диета — новая панацея от всех бед и лучший способ избавиться от лишних килограммов? Все­-таки, если вы здоровы, нет никакого смысла в отказе от злаков. Более того, ячмень, в котором есть глютен, рекомендован при неко­торых нарушениях обмена веществ. Да и каша из цельнозерновой ржи значительно по­лезнее и для здоровья, и для фигуры, чем безглютеновые кукурузные хлопья. И потом, «без глютена» вовсе не значит, что без лишнего сахара и жира.

О необходимости вернуться к цельнозерновым злакам и старинным рецептам настойчиво напоминают врачи. Су­ществует множество доказательств, что потребление грамотно приготовленного цельного зерна увеличивает продолжительность жизни. Если же вы и правда не переносите клейковину, то нужно найти возможность полноценного и сбалансированного питания. Ведь и без клейковины выпечка может быть очень хороша. Да­-да, еда для людей с ограничениями в питании может быть даже лучше обычной!

Сейчас в продаже все чаще появляются альтернативные виды муки: из миндаля, фундука, нута, тыквенных семечек, каштана, черемухи, кунжута. Их я покупаю в диетических отделах супермаркетов, в магазинах «Китайские продукты», «Индийские специи», а также через интернет.

Но что делать, если такой возможности нет? Любую муку можно сделать самим из орехов или семечек (разумеется, очищенных от скорлупы). Лучше всего для этого подходят специальные ручные мельницы.

Безглютеновый хлеб отличается от обычного, к нему нужно привыкнуть. Вот вам, к примеру, рецепт очень вкусного орехового хлеба. Когда я его пеку, он исчезает моментально, хотя никто в моей семье не болен и не сидит на диете. И его всегда просят подруги, особенно во время поста. В нем нет муки в привычном понимании: пшеницы нет, ржи и даже овсянки.

Я пеку буханки из смолотых в порошок семян льна и орехов. Почему же этот хлеб не разваливается, если в нем совсем нет глютена? Ведь когда пшеница или рожь соединяются с водой, то становятся клейкими, захватывают воздух и образуют трехмерную сетку — структуру хлеба.

Глютен можно заместить волшебным порошком — ксантаном. Это загуститель и стабилизатор, который создает объемную сеточку, похожую на глютеновую. Вместе с льняным семенем, у которого есть эмульгирующие свойства, ксантан и «держит» безглютеновый хлеб, и не только его. Стоит добавить ксантан в любой сок с каплей сливок, и вы получите густой крем или нежнейшую эмульсию. Соус винегрет со щепоткой ксантата перестает расслаиваться и требует намного меньше оливкового масла: оно без потери вкуса заменяется водой и становится в разы менее калорийным.

Ксантан вы легко найдете в интернет-магазинах. Предвижу вопрос и сразу на него отвечаю: нет, это не химикат и это не вредно. Ксантановая камедь представляет собой полисахарид, полученный путем ферментации углеводосодержащих продуктов (например, кукурузы) с помощью бактерии Xanthomonas campestris. Можно ли сделать такой хлеб без ксантана? Да, можно. Он получится тоже вкусным, но будет больше крошиться. В моем рецепте есть и еще один дополнительный эмульгатор — пектин, который содержится в домашнем уваренном яблочном пюре (нужно просто разварить яблоки вместе с кожицей до пюре, протереть в блендере, вылить в чугунок и поставить без крышки в духовку, нагретую до 130 градусов, часа на три).

На самом деле я вам предлагаю даже не один хлеб, а десятки его разновидностей, потому что он — своего рода конструктор с легко заменяемыми деталями. Вместо одних орехов могут быть другие или миндаль, или кешью, или мука из семечек подсолнуха, из киноа, нута, гречки. Вместо яблока — банан. Вместо нарезанных грецких орехов — кунжут. Можно обойтись без сухофруктов. Вместо воды смело добавляйте молоко, соевое или обыкновенное. Если положите 4 белка или пару яиц (уменьшив количество воды), хлеб будет еще лучше нарезаться. Ведь яйца тоже хороший эмульгатор. Попробуйте — откроете для себя новые вкусы.

Хлеб из ореховой муки с сухофруктами

По 1/2 стакана льняной и миндальной муки, 1,25 стакана муки из кешью, по 1 стакану нарезанного чернослива, нарезанных грецких орехов и воды, 4 ст. л. уваренного натурального яблочного пюре, 2 ч. л. корицы, по 1,5 ч. л. разрыхлителя и ксантана, по 0,5 ч. л. соли и соды.

Выставить духовку на 190 градусов и смешать все сухие ингредиенты: смолотые в муку лен, миндаль и кешью, а также соль, соду, разрыхлитель, ксантан и корицу.

Добавить яблочное пюре и воду — размешать до гладкости и выложить сухофрукты и орехи.

Все перемешать, вылить в форму для кекса «кирпичиком» и поставить в духовку на 1 час 10 минут.