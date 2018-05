Новым трендом здоровой пищи станет тараканье молоко

Учёные из индийского Института биологии стволовых клеток и регенеративной медицины в Бангалоре заявили, что в меню по всему миру вскоре может появиться новое блюдо — тараканье молоко. Оно вырабатывается в брюшке жуков вида Diploptera punctata в виде кристаллов и предназначено для кормления детёнышей.

Как оказалось, тараканье молоко в четыре раза полезнее коровьего. Оно обладает рядом полезных веществ и содержит в себе белки, жиры, углеводы, а также необходимые организму аминокислоты. Результаты исследования опубликованы в Journal of the International Union of Crystallography.

Процесс производства такого молока весьма сложен. Учитывая то, что при выделении кристаллов тараканы погибают, для того, чтобы набрать стакан молока, понадобиться целая армия жуков. Однако это не остановило некоторые компании от погони за трендом. Южноафриканская компания Gourmet Grubb, например, начала продажу ограниченной серии мороженого, произведённого из особого молока выращенных насекомых. По словам представителей компаний, оно содержит большое количество протеина, железа, цинка и кальция.