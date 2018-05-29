Блины с дырочками: лучшие рецепты 

Традиционный способ приготовления данной выпечки — замешивать тесто на молоке. Существует много рецептов тоненьких блинчиков, когда используется кефир. Есть с содой, дрожжами, ряженкой.
Существует и нетрадиционный рецепт — с добавлением в тесто кипящей воды. Данные изделия отличаются еле заметным привкусом с кислинкой. Рассмотрим пошаговый рецепт приготовления тонких блинчиков с дырочками, с добавлением в тесто кефира.
Набор продуктов:
кефир — 1 л;
кипящяя вода — 250 мл;
мука — чтоб масса получилась по густоте сметаны;
сода и соль — по одной ч. л. ;
масло подсолнечника — 4-5 ст. л. ;
яица — 3 шт. ;
масло сливочного (на смазывание готовых блинчиков).
yandex_ad_1 Процесс приготовления:
Необходимое количество кисломолочного продукта немного солят, вбивают яйца, тщательно размешивают.
Чуть подогревают массу, чтоб она была теплой.
Продолжают мешать, всыпая муку. Масса по консистенции должна получиться густая, как на оладьи.
В кипящую воду всыпают чайную ложку соды, быстренько размешивают, вливают масло.
Если масса жидкая, добавляют муку, густая — вливают еще немного кефира.
Нагревают сковородку, промазывают маслом/салом. Поджаривают блинчики с двух сторон. Укладывают на тарелочку, смазывая кусочком сливочного масла, начиняют.
yandex_ad_2 Как приготовить сладкие блины
Их готовят немного по-другому, но результат не хуже.
Набор продуктов:
кефир — 400 мл;
мука — 250 г;
2 яйца;
вода — 200 мл;
3-5 ложек сахара (на любителя);
5 столовых ложек подсолнечного масла;
1/3 ч. л. соды;
ваниль щепотку.
Процесс приготовления:
Необходимое количество яиц взбивают с сахаром и ванилью.
Соединяют с кисломолочным продуктом.
Все время размешивая, всыпают потихоньку муку.
Вливают смесь: кипяток + сода.
Дают постоять минут 10.
Соединяют тесто с подсолнечным маслом.
Блинчики получаются кружевными и мягкими. Начинку можно делать любой. Главное, чтоб ее было немного, иначе блинчики порвутся, так как они более тонкие, чем предыдущие.
Тесто для заварных блинчиков с кефиром
Для получения ажурных и тонких блинов, в замес из кефира и желтков вливают кипяток. Главное, придерживаться рецепта, тогда изделия получаются воздушными и с дырочками. Ингредиенты берут в указанном количестве.
Набор продуктов:
кисломолочный продукт — 250 мл;
одно яйцо;
кипяток — 100 мл;
сода — 1/4 ч. л. ;
подсолнечное масло — 2 ст. л.
Процесс приготовления:
Взбивают смесь из кефира и яйца.
Размешивая, добавляют муку, чтоб получилась однородная консистенция.
В кипящую воду всыпают нужное количество соды, и жидкость сразу же вливают в тесто.
Тщательно мешают, дают постоять минут 5-7.
Добавляют подсолнечное масло.
Тесто приготовлено, можно приступать к жарке. Эти блины не липнут к сковороде. В результате, изделия получаются тонкие и ажурные. Для того, чтоб выпечка была сладкой, добавляют сахар (несколько ложек).
Приготовление кружевных блинчиков
Для данного вида изделий используют другую технику замешивания, отличающуюся от классической.
Набор продуктов:
2 яйца;
250 г муки;
соль, сода — по половине чайной ложки;
сахар— 2 ст. л. ;
масло подсолнечника — 3-4 ст. л. ;
кусочек сала или масла, чтоб смазывать сковороду.
Как замешивать тесто:
Отделяют в разные емкости желтки от белков. С сахаром взбивают желтки, а белки кладут в холодильник.
Подогретый кефир соединяют с массой из желтков.
Просеивают муку и по частям ее всыпают, чтоб образовалась густоватая масса однородной консистенции.
Гасят соду уксусом, вливают в массу.
Добавляют масло.
Холодные белки солят. Взбивают, чтоб получилась густая пена.
Белки вливают в тесто, не спеша перемешивают.
Смазывают салом сковородку. Пекут изделия быстро, до румяности обеих сторон.
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Тесто на блины с добавлением кефира, без яиц Ажурные изделия можно сделать, не добавляя яиц. Такой рецепт блинов любят хозяйки, которые придерживаются диетического питания, ведь на кефире и без яиц они получаются менее сытные, но тонкие и тоже с дырочками.
Набор продуктов:
кефир — 1 л;
мука — 200 г;
сахар — 2 ст. л. ;
растительное масло — 5-7 ст. л.
Процесс приготовления:
Кефир взбивают, чтоб он начал пузыриться.
Добавляют все ингредиенты, тщательно взбивают массу.
По чуть-чуть всыпают муку, чтоб масса не получилась очень густой.
Дают постоять минут 40.
Пекут до румяности каждого изделия.
Не добавляя яиц, можно поджарить блины на заварном тесте
Набор продуктов:
кефир — 1 стакан;
сахар — 1 ст. л. с горкой;
вода — 180 мл;
мука — 250 г;
сода — 0,5 ст. л. ;
масло подсолнечника — 2-3 ст. л. ;
сливочное масло для смазывания уже поджаренных блинчиков.
В чем особенности этой технологии:
Соединяют необходимое количество кефира с содой в необходимом количестве.
Понемногу подсыпают, заранее просеянную муку.
Мешая, вливают кипящую воду, после — нужное количество масла.
Тесто должно быть однородное с пузырьками и без комков.
Изделия внешне будут более темными, этим они будут отличаться от блинчиков на молоке. Зато они более нежные, а дырочки по размеру больше.
Ажурные блины с добавлением в тесто дрожжей
Набор продуктов:
250 г теплого кефира;
2 яйца;
сухие дрожжи — 1 ч. л. ;
сахар — 2 ст. л. ;
соль;
мука — 250 г;
масло подсолнечника — 2 ст. л.
Процесс приготовления:
В половину стакана просеянной муки всыпают нужное количество дрожжей, перемешивают.
Вливают теплый кефир, хорошенько мешают.
Закрывают миску с тестом материей. Ставят на 30 минут в тепло.
Слегка взбивают яйца. Вливают в массу, которая уже подошла.
Всыпают оставшуюся муку, снова перемешивают.
Спустя 15 минут, вливают масло.
Можно начинать выпекать блины.
Блины на кефире: второй рецепт с использованием кипятка
Существует много рецептов ажурных блинов, которые можно приготовить на кефире. Но не всегда они получаются тонкие и с дырочками. Рассмотрим еще один такой вариант.
Ингредиенты:
2 яйца;
мука — 1 стакан;
кефир — 1 стакан;
кипящей воды — 1 стакан;
сахар — 1 л;
масло подсолнечника — 3 ст. л. ;
сода и соль — по 1/3 ч. л.
Процесс приготовления:
Солят яйца, взбивают до пены.
Понемногу вливают кипяток.
В кефир добавляют соду и сахар.
По частям всыпают муку, тесто должно быть густым и однородным.
Вливают масло, тщательно размешивают.
Блинчики жарят до золотистого оттенка. По желанию, смазывают сливочным маслом.
Рецепт теста для блинов с молоком
Если использовать в рецепте молоко, то блины будут с маленькими дырочками. А если тесто на кефире, то изделия получатся мягкие, тонкие, а на вкус — «пальчики оближешь».
Понадобится:
кефир — 0,5 л;
яйца — 1 шт. ;
сахар — 25 г;
сода — 1 ч. л. ;
молоко — 1 стакан;
соль — щепотка;
подсолнечное масло — 2 ст. л. ;
мука — 1 или 2 стакана.
Технология приготовления:
Кефир чуть подогревают, туда вбивают яйцо, добавляют соду, затем соль и сахар. Размешивают, чтобы все крупицы растворились.
По частям всыпают муку. Смесь по консистенции должна быть густой, без комочков.
Молоко кипятят и тонкой струей, постоянно помешивая, вливают в массу.
Добавляют масло, тщательно размешивают. Если масса получилась жидковатой, добавляют немного муки.
Сковороду накаляют. Обжаривают с двух сторон блинчики до румяного цвета. Каждый блинчик смазывают сливочным маслом. Для начинки можно использовать варенье.
С использованием кефира и ряженки
Чтобы блины получились ароматными, можно в тесто добавить ряженку. Они будут более нежными, чем на молоке. Подавать их к столу можно со сгущенкой или вареньем.
Продукты:
0,5 л ряженки;
200 мл кефира;
2 яйца;
50 г сахара;
соль (щепотка).
Как готовить:
Все кисломолочные продукты хорошенько перемешивают. Добавляют яйца и специи, размешивают, чтоб получилась однородная масса с маленькими пузырьками.
Постоянно мешая, понемногу всыпают муку.
Приготовленную массу надо убрать на полчаса в холод.
Как только тесто постояло, приступают к выпеканию блинчиков. Их обжаривают с одной, затем с другой стороны, чтобы они стали золотистыми. Готовый горячий блин обмазывают сливочным маслом.
Тоненькие блинчики с добавлением сыворотки
Если делать блинчики на сыворотке, они получатся не такими калорийными, чем на кефире или молоке. А вкус готовых изделий ничем не хуже! Процесс приготовления несколько отличается от традиционных вариантов. Зато результат, несомненно, порадует хозяек.
Продукты:
нежирная сыворотка — пол-литра;
яйца куриные — 2 штуки;
сахар — 100 грамм;
мука хлебопекарная — один стакан;
подсолнечное масло — 25 грамм;
сода, соль.
Процесс приготовления:
Подогревают сыворотку, солят, всыпают муку. Быстро взбивают яйца с сахаром.
В полученную однородную массу, вливают смесь из сахара и яиц. Перемешивают до получения однородной структуры. Добавляют соль.
Поверхность теста покрылась большим количеством пузырьков — это значит, что замес удался. Сколько всыпать соды — будет понятно по тому, какой кислотностью обладает сыворотка. Когда ее кладут недостаточно, то дырочек в блинах не получится. Если ее слишком много — вкусовые качества выпечки испортятся, а блинчики будут розоватого оттенка. Достаточное ее количество, когда вкус соды в тесте чувствуется только слегка.
Вливают рафинированное масло — это условие обязательное. Все хорошенько перемешивают, масса должна постоять. Обычно замес делают вечером и оставляют его на ночь. Чем больше времени масса будет стоять, тем вкуснее получатся блинчики.
На заметку! Сковорода перед выпеканием должна быть хорошо раскалена. Нельзя печь блины в теплой посуде, в противном случае, тесто прилипнет. Не только первый блин получится «комом», а и все остальные тоже.