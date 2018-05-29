Блины с дырочками: лучшие рецепты

Традиционный способ приготовления данной выпечки — замешивать тесто на молоке. Существует много рецептов тоненьких блинчиков, когда используется кефир. Есть с содой, дрожжами, ряженкой.

Существует и нетрадиционный рецепт — с добавлением в тесто кипящей воды. Данные изделия отличаются еле заметным привкусом с кислинкой. Рассмотрим пошаговый рецепт приготовления тонких блинчиков с дырочками, с добавлением в тесто кефира.

Набор продуктов:

кефир — 1 л;

кипящяя вода — 250 мл;

мука — чтоб масса получилась по густоте сметаны;

сода и соль — по одной ч. л. ;

масло подсолнечника — 4-5 ст. л. ;

яица — 3 шт. ;

масло сливочного (на смазывание готовых блинчиков).

yandex_ad_1 Процесс приготовления:

Необходимое количество кисломолочного продукта немного солят, вбивают яйца, тщательно размешивают.

Чуть подогревают массу, чтоб она была теплой.

Продолжают мешать, всыпая муку. Масса по консистенции должна получиться густая, как на оладьи.

В кипящую воду всыпают чайную ложку соды, быстренько размешивают, вливают масло.

Если масса жидкая, добавляют муку, густая — вливают еще немного кефира.

Нагревают сковородку, промазывают маслом/салом. Поджаривают блинчики с двух сторон. Укладывают на тарелочку, смазывая кусочком сливочного масла, начиняют.

yandex_ad_2 Как приготовить сладкие блины

Их готовят немного по-другому, но результат не хуже.

Набор продуктов:

кефир — 400 мл;

мука — 250 г;

2 яйца;

вода — 200 мл;

3-5 ложек сахара (на любителя);

5 столовых ложек подсолнечного масла;

1/3 ч. л. соды;

ваниль щепотку.

Процесс приготовления:

Необходимое количество яиц взбивают с сахаром и ванилью.

Соединяют с кисломолочным продуктом.

Все время размешивая, всыпают потихоньку муку.

Вливают смесь: кипяток + сода.

Дают постоять минут 10.

Соединяют тесто с подсолнечным маслом.

Блинчики получаются кружевными и мягкими. Начинку можно делать любой. Главное, чтоб ее было немного, иначе блинчики порвутся, так как они более тонкие, чем предыдущие.

Тесто для заварных блинчиков с кефиром

Для получения ажурных и тонких блинов, в замес из кефира и желтков вливают кипяток. Главное, придерживаться рецепта, тогда изделия получаются воздушными и с дырочками. Ингредиенты берут в указанном количестве.

Набор продуктов:

кисломолочный продукт — 250 мл;

одно яйцо;

кипяток — 100 мл;

сода — 1/4 ч. л. ;

подсолнечное масло — 2 ст. л.

Процесс приготовления:

Взбивают смесь из кефира и яйца.

Размешивая, добавляют муку, чтоб получилась однородная консистенция.

В кипящую воду всыпают нужное количество соды, и жидкость сразу же вливают в тесто.

Тщательно мешают, дают постоять минут 5-7.

Добавляют подсолнечное масло.

Тесто приготовлено, можно приступать к жарке. Эти блины не липнут к сковороде. В результате, изделия получаются тонкие и ажурные. Для того, чтоб выпечка была сладкой, добавляют сахар (несколько ложек).

Приготовление кружевных блинчиков

Для данного вида изделий используют другую технику замешивания, отличающуюся от классической.

Набор продуктов:

2 яйца;

250 г муки;

соль, сода — по половине чайной ложки;

сахар— 2 ст. л. ;

масло подсолнечника — 3-4 ст. л. ;

кусочек сала или масла, чтоб смазывать сковороду.

Как замешивать тесто:

Отделяют в разные емкости желтки от белков. С сахаром взбивают желтки, а белки кладут в холодильник.

Подогретый кефир соединяют с массой из желтков.

Просеивают муку и по частям ее всыпают, чтоб образовалась густоватая масса однородной консистенции.

Гасят соду уксусом, вливают в массу.

Добавляют масло.

Холодные белки солят. Взбивают, чтоб получилась густая пена.

Белки вливают в тесто, не спеша перемешивают.

Смазывают салом сковородку. Пекут изделия быстро, до румяности обеих сторон.

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Тесто на блины с добавлением кефира, без яиц Ажурные изделия можно сделать, не добавляя яиц. Такой рецепт блинов любят хозяйки, которые придерживаются диетического питания, ведь на кефире и без яиц они получаются менее сытные, но тонкие и тоже с дырочками.

Набор продуктов:

кефир — 1 л;

мука — 200 г;

сахар — 2 ст. л. ;

растительное масло — 5-7 ст. л.

Процесс приготовления:

Кефир взбивают, чтоб он начал пузыриться.

Добавляют все ингредиенты, тщательно взбивают массу.

По чуть-чуть всыпают муку, чтоб масса не получилась очень густой.

Дают постоять минут 40.

Пекут до румяности каждого изделия.

Не добавляя яиц, можно поджарить блины на заварном тесте

Набор продуктов:

кефир — 1 стакан;

сахар — 1 ст. л. с горкой;

вода — 180 мл;

мука — 250 г;

сода — 0,5 ст. л. ;

масло подсолнечника — 2-3 ст. л. ;

сливочное масло для смазывания уже поджаренных блинчиков.

В чем особенности этой технологии:

Соединяют необходимое количество кефира с содой в необходимом количестве.

Понемногу подсыпают, заранее просеянную муку.

Мешая, вливают кипящую воду, после — нужное количество масла.

Тесто должно быть однородное с пузырьками и без комков.

Изделия внешне будут более темными, этим они будут отличаться от блинчиков на молоке. Зато они более нежные, а дырочки по размеру больше.

Ажурные блины с добавлением в тесто дрожжей

Набор продуктов:

250 г теплого кефира;

2 яйца;

сухие дрожжи — 1 ч. л. ;

сахар — 2 ст. л. ;

соль;

мука — 250 г;

масло подсолнечника — 2 ст. л.

Процесс приготовления:

В половину стакана просеянной муки всыпают нужное количество дрожжей, перемешивают.

Вливают теплый кефир, хорошенько мешают.

Закрывают миску с тестом материей. Ставят на 30 минут в тепло.

Слегка взбивают яйца. Вливают в массу, которая уже подошла.

Всыпают оставшуюся муку, снова перемешивают.

Спустя 15 минут, вливают масло.

Можно начинать выпекать блины.

Блины на кефире: второй рецепт с использованием кипятка

Существует много рецептов ажурных блинов, которые можно приготовить на кефире. Но не всегда они получаются тонкие и с дырочками. Рассмотрим еще один такой вариант.

Ингредиенты:

2 яйца;

мука — 1 стакан;

кефир — 1 стакан;

кипящей воды — 1 стакан;

сахар — 1 л;

масло подсолнечника — 3 ст. л. ;

сода и соль — по 1/3 ч. л.

Процесс приготовления:

Солят яйца, взбивают до пены.

Понемногу вливают кипяток.

В кефир добавляют соду и сахар.

По частям всыпают муку, тесто должно быть густым и однородным.

Вливают масло, тщательно размешивают.

Блинчики жарят до золотистого оттенка. По желанию, смазывают сливочным маслом.

Рецепт теста для блинов с молоком

Если использовать в рецепте молоко, то блины будут с маленькими дырочками. А если тесто на кефире, то изделия получатся мягкие, тонкие, а на вкус — «пальчики оближешь».

Понадобится:

кефир — 0,5 л;

яйца — 1 шт. ;

сахар — 25 г;

сода — 1 ч. л. ;

молоко — 1 стакан;

соль — щепотка;

подсолнечное масло — 2 ст. л. ;

мука — 1 или 2 стакана.

Технология приготовления:

Кефир чуть подогревают, туда вбивают яйцо, добавляют соду, затем соль и сахар. Размешивают, чтобы все крупицы растворились.

По частям всыпают муку. Смесь по консистенции должна быть густой, без комочков.

Молоко кипятят и тонкой струей, постоянно помешивая, вливают в массу.

Добавляют масло, тщательно размешивают. Если масса получилась жидковатой, добавляют немного муки.

Сковороду накаляют. Обжаривают с двух сторон блинчики до румяного цвета. Каждый блинчик смазывают сливочным маслом. Для начинки можно использовать варенье.

С использованием кефира и ряженки

Чтобы блины получились ароматными, можно в тесто добавить ряженку. Они будут более нежными, чем на молоке. Подавать их к столу можно со сгущенкой или вареньем.

Продукты:

0,5 л ряженки;

200 мл кефира;

2 яйца;

50 г сахара;

соль (щепотка).

Как готовить:

Все кисломолочные продукты хорошенько перемешивают. Добавляют яйца и специи, размешивают, чтоб получилась однородная масса с маленькими пузырьками.

Постоянно мешая, понемногу всыпают муку.

Приготовленную массу надо убрать на полчаса в холод.

Как только тесто постояло, приступают к выпеканию блинчиков. Их обжаривают с одной, затем с другой стороны, чтобы они стали золотистыми. Готовый горячий блин обмазывают сливочным маслом.

Тоненькие блинчики с добавлением сыворотки

Если делать блинчики на сыворотке, они получатся не такими калорийными, чем на кефире или молоке. А вкус готовых изделий ничем не хуже! Процесс приготовления несколько отличается от традиционных вариантов. Зато результат, несомненно, порадует хозяек.

Продукты:

нежирная сыворотка — пол-литра;

яйца куриные — 2 штуки;

сахар — 100 грамм;

мука хлебопекарная — один стакан;

подсолнечное масло — 25 грамм;

сода, соль.

Процесс приготовления:

Подогревают сыворотку, солят, всыпают муку. Быстро взбивают яйца с сахаром.

В полученную однородную массу, вливают смесь из сахара и яиц. Перемешивают до получения однородной структуры. Добавляют соль.

Поверхность теста покрылась большим количеством пузырьков — это значит, что замес удался. Сколько всыпать соды — будет понятно по тому, какой кислотностью обладает сыворотка. Когда ее кладут недостаточно, то дырочек в блинах не получится. Если ее слишком много — вкусовые качества выпечки испортятся, а блинчики будут розоватого оттенка. Достаточное ее количество, когда вкус соды в тесте чувствуется только слегка.

Вливают рафинированное масло — это условие обязательное. Все хорошенько перемешивают, масса должна постоять. Обычно замес делают вечером и оставляют его на ночь. Чем больше времени масса будет стоять, тем вкуснее получатся блинчики.

На заметку! Сковорода перед выпеканием должна быть хорошо раскалена. Нельзя печь блины в теплой посуде, в противном случае, тесто прилипнет. Не только первый блин получится «комом», а и все остальные тоже.