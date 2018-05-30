Добровольная маркировка Роспотребнадзора «Светофор» начнется 1 июня с мороженого

Проект Роспотребнадзора по добровольной маркировке продуктов питания «Сфетофор» стартует 1 июня, сообщает ведомство. Первым продуктом, на этикетку которого нанесут эту маркировку, станет мороженое.

«Неслучаен выбор первого продукта, на этикетку которого нанесена маркировка. Роспотребнадзор уделяет особое внимание рациону питания подрастающего населения и безопасности продуктов, попадающих на детский стол. В международный день защиты детей понятная и доступная информация о содержании жиров, соли и сахара представлена на любимом детском лакомстве — мороженом», — говорится в сообщении.

Ранее «Известия» сообщали, что летом 2018 года в России начнется добровольная маркировка продуктов питания цветами «светофора» — красным, желтым и зеленым — на основании уровня содержания в них критически значимых пищевых веществ, в связи с чем Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для производителей, готовых участвовать в добровольной маркировке.

Роспотребнадзор выделил продукты, которые являются основными источниками соли, сахара, трансжиров и жирных кислот, в частности, хлебные, рыбные, мясные, молочные, кондитерские изделия, а также овощные и фруктовые консервы и соки.

Отмечается, что именно эта категория продуктов может быть маркирована тремя цветами. Красным цветом маркируются продукты, в которых содержание, например, соли или сахара превышает суточную норму, желтым — при среднем показателе, а зеленым — при низком содержании веществ.

В то же время рекомендации Роспотребнадзора не распространяются на пищевое сырье, сахар-рафинад, растительное и сливочное масло, сало-шпик и на другие продукты с простым пищевым матриксом. Рекомендации также не распространяются на бутилированную воду и безалкогольные напитки с подсластителями, на добавки, ароматизаторы, специи и жевательную резинку.

В Роспотребнадзоре отметили, что подобные меры по информированию потребителей о составе продукта помогут снизить заболеваемость ожирением, диабетом второго типа и другими заболеваниями.