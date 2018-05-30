Роспотребнадзор: Цветовая маркировка «светофор» начнется в России 1 июня с мороженого

Система цветовой маркировки продуктов «Светофор» запустится в России с 1 июня 2018 г., а первым в продажу поступит промаркированное мороженое компании Unilever. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Роспотребнадзора.

«1 июня в День защиты детей и накануне Дня здорового питания и отказа от излишеств в еде (отмечается 2 июня) стартует проект добровольной маркировки продуктов питания «Светофор», инициатором которого выступил Роспотребнадзор . Ранее ведомство подготовило методические рекомендации по цветовой индикации на маркировке пищевой продукции в целях информирования потребителей, разработанные ФИЦ НИИ питания и биотехнологии. В международный день защиты детей понятная и доступная информация о содержании жиров, соли и сахара представлена на любимом детском лакомстве — мороженом», — сообщили в службе.

В Роспотребнадзоре отметили, что первым цветовую маркировку нанесла на мороженое компания Unilever. «На мороженое Unilever нанесена зеленая и желтая маркировка, красных позиций у них нет. Оно поступит в продажу как в магазинах X5 Retail Group , так и других сетях», — добавили в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что в течение июня маркировку «Светофор» на свою продукцию нанесут производитель молочной продукции и производитель продукции из мяса птицы.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор летом 2018 г. может запустить пилотный проект по маркировке продуктов питания по принципу «светофора». Зеленым будут маркироваться полностью натуральные продукты с оптимальным содержанием соли и сахара, а также только с полезными белками, жирами, углеводами и микроэлементами. Желтым цветом — продукты, содержащие в своем составе заменители. Красный предназначен для продуктов, которые не имеют полезных веществ.