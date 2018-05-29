Как женщине с помощью питания влиять на гормоны?

В китайской народной медицине продукты делятся на «мужские» и «женские», в аюрведе тоже существует понятие принципов питания для разных полов. Это связано не с какой-то мистикой, а с тем, что многие продукты могут влиять на уровень гормонов в нашем организме.

Гормоны — это химические соединения, выполняющие роль «почтальонов», путешествующих по крови и разносящих информацию к тканям и органам. Они влияют на все — нашу способность расти, обмен веществ, настроение, репродуктивную функцию и т. д. Женщины сильнее замечают на себе гормональный дисбаланс, испытывая неприятные симптомы ПМС, проблемы с зачатием и сложности во время периода менопаузы. Но сбалансированное питание способно привести в норму работу эндокринной системы и облегчить или вовсе убрать эти проблемы.

Диета для беременности

Новое исследование Гарварда показало, что перемены в питании способны в некоторых случаях решить проблему бесплодия или сложностей с зачатием у женщин. Конечно, многое зависит и от других факторов. Наверняка вы знаете множество случаев, когда женщина употребляла алкоголь, курила и ела полуфабрикаты и беременность наступила с первого раза. Точно так же, как и здоровая диета не всегда гарантирует легкое зачатие. Но собранные статистические данные помогли выделить ряд продуктов, положительно влияющих на шансы зачать быстро.

К таким продуктам относятся:

жирная рыба и рыбий жир морепродукты соевые бобы мясо птицы цельные злаки грецкие орехи увеличенное количество овощей и фруктов.

Отдельно ученые выделили употребление фолиевой кислоты в качестве добавки к пище для того, чтобы избежать врожденных уродств и болезней у будущего ребенка.

Овощная помощь

Исследование, проведенное в Австралии, показало, что недостаточное употребление овощей и фруктов и злоупотребление фастфудом на 50% увеличивают риск возникновения проблем с зачатием. В исследовании приняли участие 5 600 женщин из Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Ирландии в возрасте от 18 до 43 лет, которые пытались забеременеть первый раз. Специалисты тщательно фиксировали их рацион и замеряли, сколько времени уходило на то, чтобы зачать. Фастфуд и продукты, богатые гидрогенизированными и рафинированными веществами, существенно ухудшают состояние крови, это передается яйцеклетке и делает ее неспособной выполнять свои функции. Увеличенное количество овощей и фруктов, напротив, может ускорить процесс зачатия.

Другое исследование показало, что ежедневное употребление зеленых смузи будущими отцами улучшает подвижность сперматозоидов и качество «материала» в целом. Поэтому, если вы задумались о том, чтобы стать родителями, вам обоим следует полюбить салаты и зеленые коктейли.

Продукты против ПМС По статистике синдромом ПМС страдают две трети всех женщин, многие из них не в состоянии перенести это состояние без помощи обезболивающих и успокоительных лекарств. Симптомы включают в себя:

боли в пояснице и нижней части живота перепады настроения вздутие живота отечность головные боли неконтролируемые перекусы.

Хорошая новость состоит в том, что многие продукты способны уменьшить неприятные ощущения. Несколько исследований показали, что продукты, содержащие кальций, способны помочь при ПМС. Кунжут, йогурт, творог, брокколи должны обязательно присутствовать в женском рационе. Они помогут и для решения другой распространенной женской проблемы — остеопороза.

Семена льна и чиа являются источниками омега-3 жирных кислот, а лен содержит природные фитоэстрогены — аналоги женских гормонов. Добавив их в свое питание, можно сбалансировать гормональную систему. Витамины группы В (бананы, мясо птицы, печеный картофель, морепродукты) положительно влияют на психоэмоциональное состояние.

Чтобы поддерживать гормональное здоровье на нормальном уровне, нужно следить за работой кишечника. Кисломолочные и ферментированные продукты, овощи, фрукты, достаточное количество жидкости, регулярные физические упражнения способны за несколько недель привести стул и микрофлору кишечника в норму. А кишечник в свою очередь влияет на процессы образования и балансирования гормонов.

Менопауза и питание

Питание может повлиять и на менопаузу. Молоко, простые углеводы (белый рис, макароны, белый хлеб), сладости, жирное мясо способны приблизить старение женского организма и усилить неприятные симптомы. Употребление жирной рыбы и бобовых способно отложить приход климакса.

В среднем менопауза наступает в 51 год, но питание может сдвинуть этот возраст на 3-5 лет в обе стороны.

Специалисты советуют снизить количество употребляемого кофе и чая, чтобы не раскачивать психоэмоциональное состояние, которое у взрослых женщин становится очень чувствительным. Сахар также рекомендуется исключить или существенно уменьшить в своем рационе. Если вы страдаете «приливами», следует уменьшить количество острых приправ. Но полностью от специй отказываться не стоит, так как куркума, имбирь, базилик, розмарин, шалфей и многие другие пряности имеют массу полезных свойств.

Сбалансированная и осознанная диета способны существенно облегчить и улучшить жизнь женщины, а значит, и ее окружения, которое обычно страдает от женских перепадов настроения и перемен в состоянии.