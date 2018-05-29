Аркадий Мамонтов: Россия залита «пальмой»

Во всем мире пальмовое масло используется для производства мыла и дизельного топлива. А в России его едят. Россияне обогнали по количеству употребляемого пальмового масла даже китайцев. Причем в пищу россиян идет в основном техническое, а не пищевое пальмовое масло. Об этом в программе «60 минут» заявил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев

В свою очередь спецкор ВГТРК Аркадий Мамонтов в прямом эфире «60 минут» заявил, что употребление пальмового масла ведет к онкологии. «На самом деле, это ужас. Я в шоке от того, что происходит. Столько мы сделали фильмов, рассказали все. Но лоббисты, которые зарабатывают деньги на здоровье нашего народа, в этот раз победили. Нет никакого контроля за тем, какое масло используется, техническое или пищевое. Пальмовое масло присутствует в детском питании. Вся молочная продукция фальсифицирована. Это говорит о том, что Россия залита „пальмой“. Люди, которые импортируют это масло в Россию, заинтересованы только в сверхприбыли. Об этом надо говорить. Нужен жесточайший контроль над импортерами из Малайзии и Индонезии. Мы своим здоровьем обеспечиваем их бюджет. Мы и наши предки росли без всякого пальмового масла в нашем северном регионе. Вдруг появляется в середине 90-х дешевое пальмовое масло, которое вносится во все популярные продукты: сыр, масло, молоко. Сейчас эта бомба взорвалась: у нас много онкологии, которая причастна к употреблению пальмового масла. И у меня есть доказательства», — подчеркнул журналист.

Аркадий Мамонтов снял фильм «Пальмовые берега» о тотальной фальсификации молочной продукции в России.

"Вести. Экономика" сообщают, что Россия в январе-марте увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 35,8% в годовом выражении до 267 тысяч тонн.