Рецепт окрошки с трюфельным майонезом

Окрошка — одно из любимых блюд в летней русской кухне. Но приготовить ее правильно — целое искусство. Секретом национального блюда с французским акцентом поделился шеф-повар ялтинского ресторана Doctor Whisky Андрей Савенков

Окрошка летняя с трюфельным майонезом

Ингредиенты на 1 порцию:

Курица, приготовленная в хоспере или на гриле — 40 грамм

Свежий огурец — 40 грамм

Редис — 30 грамм

Отварной картофель — 40 грамм

Яичный желток (вареный) — 1 штука

Сметана — 30 грамм

Вода — 150 грамм

Укроп — 3 грамма

Зеленый лук — 3 грамма

Соевый соус — 10 грамм

Сок лимона — 5 грамм

Горчица — 5 грамм

Домашний майонез — 15 грамм

Трюфель — 5 грамм

Соль, перец по вкусу

Для домашнего майонеза:

Яичные желтки — 2 штуки

Лимон — 1 штука

Оливковое масло — 400 мл Горчица — 0,5 столовой ложки

Перец черный свежемолотый — 1 щепотка

Соль морская — 1 щепотка

Начните с домашнего майонеза. Выжмите сок из лимона. Желтки комнатной температуры соедините с горчицей, посолите, поперчите и взбейте венчиком. Влейте в желтки 1 столовую ложку лимонного сока и, не прекращая взбивать, тонкой струйкой влейте 100 мл оливкового масла. Затем, не останавливаясь, добавьте оставшийся лимонный сок и оливковое масло. Взбивайте майонез, пока не добьетесь достаточно густой консистенции. Посолите и поперчите, если считаете нужным.

Натрите на терке трюфель. Добавьте его в майонез и перемешайте.

Смешайте желток и горчицей и сделайте кнель (шарик продолговатой формы).

Приготовьте заправку, смешав воду, сметану, сок лимона, перец и соевый соус. Охладите и налейте заправку в соусник.

Все ингредиенты на окрошку нарежьте тонкой соломкой, перемешайте с трюфельным майонезом и выложите по центру глубокой тарелки. Обильно присыпьте зеленью, при желании добавьте несколько кубиков льда и подавайте с заправкой.