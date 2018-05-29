Рецепт окрошки с трюфельным майонезом 

Окрошка — одно из любимых блюд в летней русской кухне. Но приготовить ее правильно — целое искусство. Секретом национального блюда с французским акцентом поделился шеф-повар ялтинского ресторана Doctor Whisky Андрей Савенков.
Окрошка летняя с трюфельным майонезом
Ингредиенты на 1 порцию:
Курица, приготовленная в хоспере или на гриле — 40 грамм
Свежий огурец — 40 грамм
Редис — 30 грамм
Отварной картофель — 40 грамм
Яичный желток (вареный) — 1 штука
Сметана — 30 грамм
Вода — 150 грамм
Укроп — 3 грамма
Зеленый лук — 3 грамма
Соевый соус — 10 грамм
Сок лимона — 5 грамм
Горчица — 5 грамм
Домашний майонез — 15 грамм
Трюфель — 5 грамм
Соль, перец по вкусу
Для домашнего майонеза:
Яичные желтки — 2 штуки
Лимон — 1 штука
Оливковое масло — 400 мл Горчица — 0,5 столовой ложки
Перец черный свежемолотый — 1 щепотка
Соль морская — 1 щепотка
Начните с домашнего майонеза. Выжмите сок из лимона. Желтки комнатной температуры соедините с горчицей, посолите, поперчите и взбейте венчиком. Влейте в желтки 1 столовую ложку лимонного сока и, не прекращая взбивать, тонкой струйкой влейте 100 мл оливкового масла. Затем, не останавливаясь, добавьте оставшийся лимонный сок и оливковое масло. Взбивайте майонез, пока не добьетесь достаточно густой консистенции. Посолите и поперчите, если считаете нужным.
Натрите на терке трюфель. Добавьте его в майонез и перемешайте.
Смешайте желток и горчицей и сделайте кнель (шарик продолговатой формы).
Приготовьте заправку, смешав воду, сметану, сок лимона, перец и соевый соус. Охладите и налейте заправку в соусник.
Все ингредиенты на окрошку нарежьте тонкой соломкой, перемешайте с трюфельным майонезом и выложите по центру глубокой тарелки. Обильно присыпьте зеленью, при желании добавьте несколько кубиков льда и подавайте с заправкой.