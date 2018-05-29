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Тосты, яичница и другие популярные продукты, которые нельзя есть на завтрак
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Тосты, яичница и другие популярные продукты, которые нельзя есть на завтрак 

Anews 42 минуты назад
Фото: Anews
Завтрак является одним из главных приемов пищи за день, а его калорийность должна составлять в районе 400-700 ккал. Однако не все продукты подходят для утренней трапезы, поскольку в случае употребления натощак могут наносить организму вред.
Молоко
Начинать утро с молока не лучшая идея, поскольку натощак оно способно активировать в желудке выработку кислоты, что чревато изжогой. Кроме того, у склонных к акне граждан продукт также может стать причиной возникновения высыпаний. Пить молоко утром можно, но лишь когда человек уже поел что-то еще.
Сосиски
В своем составе этот продукт имеет жир, соль, а также различные добавки и консерванты. Это не только провоцирует раздражение стенок желудка, но и может повышать риск развития рака. Отличной альтернативой с утра может стать мясо курицы.
Тосты
Большинство по утрам делают тосты именно из белого хлеба, но сам по себе этот продукт не отличается высокой питательностью, а по причине хрустящей корочки становится еще и вредным. В частности, чем больше тост зажарен, тем значительнее там содержание канцерогенов, способных провоцировать ряд недугов, особенно рак. Лучше заменить такой хлеб на цельнозерновой.
Яичница
Диетологи призывают отказаться от яичницы с беконом по утрам, поскольку она содержит в больших объемах насыщенные жиры, а также холестерин. Более полезным окажется омлет, куда также можно в процессе добавлять овощи, к примеру, брокколи или помидоры.
Мюсли
Мюсли по утрам или сухие завтраки богаты простыми углеводами, но не могут похвастаться наличием клетчатки или протеинов. В итоге это может привести к перееданию в течение дня, а еще в таких продуктах много сахара. Если у позволять себе эти угощения, то непременно без сахара, добавляя туда орехи.
Блины
Сами по себе блины или панкейки достаточно питательны, а с различными топингами в виде джемов или соусов и вовсе повышают концентрацию в крови инсулина. Помимо лишних кг, указанный завтрак в силах негативно отразиться на настроении человека, делая его более раздражительным. Если не можете отказаться от такого блюда вовсе, лучше заменить обычную муку овсяной, а добавки — ягодами.
Йогурт
В качестве завтрака нельзя использовать обезжиренный йогурт, ведь там практически нет питательных веществ. Кроме того, он почти лишен молочного жира, который стимулирует выработку холецистокинина. Указанный гормон в умеренных объемах повышает стрессоустойчивость человека, а также способствует похудению. Лучше выбирать йогурт с жирностью 3-5%.]]>
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