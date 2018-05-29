Как правильно использовать гидрофильные масла, чтобы добиться идеальной кожи

Бьюти-ликбез

Прежде чем самозабвенно обмазывать свою кожу маслом, разберемся, что это за продукт. Гидрофильным называется масло, которое содержит в себе две среды: воду и масло. При помощи специального эмульгатора такое вещество приобретает стабильную форму.

Не волнуйтесь, это не вредная химия, а всего лишь нужный компонент, без которого никак. Так, если бы вы нанесли обычное масло на кожу, которое растворяет жиры и загрязнения, случился бы настоящий факап: смыть масло с кожи было бы невозможно. А при помощи эмульгатора при контакте с водой происходит химическая реакция, благодаря которой можно легко очистить кожу лица от масла и удалить загрязнения.

Этот чудо-продукт чаще всего применяется для удаления всех видов макияжа, вплоть до грима — то есть гидрофильные масла позволяют удалить очень плотные текстуры.

Как по маслу: лайфхаки для гидрофильных масел

Можно по-разному применять это масло. Начнем с классики: нанесите масло на кожу и помассируйте его пальцами. Далее нужно смочить пальцы в теплой воде и сэмульгировать это масло. После проделанных манипуляций удалите остатки масла большим количеством воды.

Если будет ощущение пленки на лице, или возникнет любой другой дискомфорт, можно добавить в уход привычные очищающие средства. Но паниковать из-за этого не стоит: образующаяся пленка препятствует трансэпидермальной потере влаги, поэтому производители гидрофильных масел не рекомендуют использовать дополнительные средства очищения.

Если классический подход не так интересен, есть вариант поинтереснее: возьмите в руку небольшое количество гидрофильного масла и сразу же добавьте несколько капель воды — масло приобретет вид молочка. В этом случае вы сразу эмульгируете масло и наносите его на кожу. Далее промассируйте масло и смойте его.

Под запретом

По использованию гидрофильных масел противопоказаний особых нет, но, если кожа достаточно жирная, и часто появляются воспалительные элементы, такое масло может не подойти. Особенно, если у вас акне.

В целом, данный вид очищения можно встроить в любую программу ухода за кожей, особенно если вы активно пользуетесь декоративной косметикой. Использовать или нет дополнительные очищающие средства — нужно решать, исходя из личных ощущений. Если комфортно удалять макияж и загрязнения только гидрофильным маслом — отлично, смело применяйте этот продукт. В случае, если сохраняется ощущение небольшой жирности, лучше пользоваться своими привычными средствами очищения.