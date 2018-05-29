Как не поправиться в отпуске: 5 неожиданных лайфхаков

Врач-диетолог Оксана Матиюк (@oksana_matiyuk) рассказала, зачем ходить на вечеринки и в сауны в отпуске, носить с собой воду и придерживаться белково-углеводного чередования. Спойлер: с такими лайфхаками у вас нет ни единого шанса поправиться.

Лайфхак №1: чередуйте белковые и углеводные дни Я — диетолог, который всегда и всех хочет накормить. Еда — один способов получения удовольствия, а отпуск — время гастрономического непослушания. Так зачем себя его лишать? На отдыхе нужно есть хорошо, много и вкусно! Только делать это необходимо с «секретом». Чтобы не набрать лишнего, чередуйте «белковые» и «углеводные» дни.

От одного до пяти дней делайте упор на белковую пищу: морепродукты, рыбу, творог, яйца. На этот период оставьте в рационе минимум овощей и откажитесь от гарниров в виде круп. Дальше следует 1-2 «углеводных» дней с обилием фруктов, овощей, круп и десертов (хотя вряд ли вам этого захочется) в рационе. Это не такое белково-углеводное чередование, которое практикуют спортсмены, а легкий «пляжный» вариант. Но этого достаточно для того, чтобы сохранить фигуру.

Лайфхак №2: ходите в бани и сауны

На территории отелей или в их окрестностях всегда есть бани и сауны. Зачем упускать возможность вывести токсины, шлаки и разогнать обмен веществ (особенно, если накануне была вечеринка)? Возьмите с собой маски, масла и обертывания, улучшающие состояние кожи. Не забудьте про чай — усилит потоотделение и, как следствие, эффект. Если в бане есть парильщик, он должен стать вашим лучшим другом на время отдыха — нет ничего полезнее для кожи, чем березовый веник. Что берут звезды в парную читайте тут.

Лайфхак №3: танцы

Ходите на вечеринки. Не для того, чтобы пить алкоголь и утром страдать. Танцы — прекрасная альтернатива кардиотренировкам. 40 минут в движении заменят и беговую дорожку, и элипсоид.

Лайфхак №4: вода

Перед отпуском купите себе красивый и удобный термос, который всегда будете носить с собой. А чтобы вода не казалась чем-то обычным и скучным, добавляйте в нее фрукты и травы. Как насчет арбузной с мятой, или, например, персиковой с тимьяном?

Лайфхак №5: пляжные развлечения

«Бананы», батуты и иже с ними — не отказывайте себе ни в чем. Это отличный способ сжечь лишние калории!