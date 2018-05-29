3 новых места для завтрака в Москве

Приятно начать день с завтрака в ресторане. Деловые встречи, разговоры с подругами, кофе в одиночестве — все это летним утром еще приятнее. FashionTime.ru — о трех новых местах, где теперь подают завтраки. Ну очень вкусные завтраки!

Завтраки в «Горыныче»Гранола с йогуртом и орехами

Когда: ежедневно с 8:00 до 12:00.

Теперь в ресторане «Горыныч» подают завтраки. И это, пожалуй, главная новость для московских гурманов. Меню обширное — более пятидесяти блюд. И это тот случай, когда каждый действительно найдет блюдо на свой вкус. Меню получилось модным, как это должно быть в одном из самых популярных ресторанов города (в пятницу вечером сюда не попасть).

Есть отдельный ЗОЖ-ный раздел: здесь и матча капучино (280 руб.), и киноа боул с авокадо и сальсой из вяленых томатов (590 руб.), и безглютеновые оладьи из батата с муссом из авокадо (550 руб.).

Блюда из яиц могут приготовить как из обычных, так и из органических яиц.

Например, Чоризо хэш (пашот, чоризо, картофель, соус чили шрирача и криспи шалот) обойдется в 420 руб. или 450 руб. соответственно. Сладкоежки оценят творожное кольцо с щедрой порцией мака (350 руб.). Если хотите что-то посытнее, заказывайте суп Фо Бо с мраморной говядиной (700 руб,) бургер с скрэмблом, сыром чедер, луком и шрирача майо (450 руб.) или горячий перловый тост с окороком, чедером, яйцом и трюфелем (450 руб.).

Где: Рождественский б-р, д. 1.

завтраки в «Консерватории»

Когда: с 4 июня ежедневно с 9:00 до 11:30.

Шеф-повар Себастиан Келлерхофф разработал летнее меню завтраков, которое придется по вкусу любителям здорового образа жизни. Можно заказать: безглютеновые сырники с абрикосами, сметаной и медом; «ленивую» овсянку со вкусом матча и запеченный на гриле авокадо c песто из кинзы и томатной сальсой. В меню большой выбор блюд из яиц, от яичницы-глазуньи до яиц-пашот «по-имперски» с камчатским крабом и астраханской осетровой икрой. Тем, кто заботится о своей фигуре, понравится безлактозный пудинг из семян чиа с манго, ананасом и маракуйей.

Где: ул. Неглинная, д. 4.

завтраки в GlenuillОмлет

Когда: в будни с 8:00 до 11:30.

Любое блюдо в меню завтраков стоит 290 руб.

Меню завтраков в ресторане Glenuill получилось компактным, чтобы выбор не занимал слишком много времени. Есть несколько видов каш (овсяная и рисовая), сырники, йогурт с гранолой и ревенем, несколько видос сэндвичей (с сыром и мясным соусом; с ветчиной, сыром и томатами, яйцом пашот). Блюда из яиц представлены следующим образом: омлет с авокадо, козьим сыром и миксом салатов; омлет с рукколой, крем-сыром и томатами; омлет с телятиной, соусом филадельфия, томатами и миксом салатов; скрембл с сыром; яйцо пашот с лососем, тостом и миксом салатов.

Где: ул. Садовая-Самотечная, д. 20.