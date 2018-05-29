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Ничего подобного! 8 мифов о еде, в которые пора перестать верить
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Ничего подобного! 8 мифов о еде, в которые пора перестать верить 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Кто-то когда-то сказал, что питаться нужно правильно. И целая армия ученых, врачей и фабрикантов начали наперебой рассказывать нам, как это делать, постоянно не соглашаясь друг с другом. Неудивительно, что мы немного запутались.
Кадр из мультфильма «Полный расколбас»
Вряд ли твоим единственным источником знаний о пище служит книга «О здоровом питании» надцатого года выпуска. В СМИ постоянно появляется очередная новость о том, что все не так, как мы думали, а реклама продолжает уверять нас в наличии батальона полезных бактерий, которые обитают только в их продукте.
Мы взглянули на календарь и увидели, что сегодня День здорового пищеварения — самый подходящий повод, чтобы, наконец, разобраться с давно развенчанными мифами, в которые мы до сих пор почему-то верим.
Врагов у кофе, похоже, не меньше, чем у фастфуда. Его обвиняют в том, что он вызывает и зависимость, и бессонницу, и обезвоживание. А вот и нет! Да, если ты будешь налегать на это бодрящее средство, то и заглядывать в комнату с нарисованным мальчиком будешь чаще. Но к значительной потере жидкости это не приведет.
Если ты застал девяностые, то, наверное, помнишь счастливую семью из рекламы, которая не представляет свой завтрак без полезного маргарина. Сейчас они перестали им восхищаться публично, потому что в нем обнаружили транс-жиры, которые не полезнее насыщенных жиров, которые обитают в сливочном масле.
Да, оно холодное, и твой рот это чувствует. А вот организм в целом после употребления — нет. Потому что ингредиенты, которые содержатся в этом продукте (в первую очередь, жир) занимаются согреванием.
Нет. Они различаются только вкусом и ценой. Да, в «буржуазном» коричневом сахаре больше минералов, чем в «пролетарском» белом, но ненамного. И организм от него никаких дополнительных бонусов не получит.
Если ты отказываешь себе в удовольствии съесть конфетку-другую только из-за страха перед стоматологом, то у нас для тебя не очень хорошие новости. Да, такое воздержание сократит риск появления кариеса, но не даст стопроцентной защиты. Потому что бактерии, провоцирующие эту болезнь, живут еще и в макаронах, и в рисе.
Ждешь лета со страхом и вдруг решил заняться учетом всех съеденных калорий? Тогда не спеши избавляться от белого хлеба: в нем их столько же, как и в отрубном. Но во втором есть еще и клетчатка с магнием, которые помогают пищеварению, так что, может, и стоит перейти на отрубную сторону.
Если ты считаешь, что у твоего желудка слишком легкая жизнь, то ешь, а если тебя мало интересует избыточное образование газов, то лучше съешь свой банан или яблоко в перерывах между основными приемами пищи.
Здесь мы можем спокойно повторить то, что сказали выше, в мифе №4, лишь добавим — их просто производят по-разному.
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