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Рецепт дня: Выпечка блонди
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Рецепт дня: Выпечка блонди 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает приготовить необычную и утонченную разновидность брауни — блонди.
Блонди — это то ли печенье, то ли пирожное с потрясающим ирисочно-карамельным вкусом и нежнейшей текстурой.
Что потребуется:
240 г белого шоколада
340 г сахара
2 яйца
230 г масла + кусочек для смазывания противня
280 г муки
1 ч. л. разрыхлителя
щепотка соли
0,5 ч. л. ванильного экстракта
4 ст. л. вяленой клюквы или стакан свежей малины
Кстати, сахар для этого рецепта лучше использовать не обычный свекольный, а коричневый (демерара или мусковадо), именно тростниковый сахар придает десерту особенную запоминающуюся карамельную нотку.
Форму лучше брать прямоугольную или квадратную, так как десерт принято подавать, нарезав квадратиками.
1. Включите духовку на 180 градусов. Пока она прогревается, растопите сливочное масло, добавьте к нему сахар, соль, ванильный экстракт, яйца и слегка взбейте венчиком до однородности.
2. Всыпьте половину просеянной с разрыхлителем муки, легонько перемешайте, добавьте оставшуюся муку. По консистенции тесто должно быть чуть гуще, чем на оладьи.
3. Вяленую клюкву или свежую малину промойте и обсушите, белый шоколад изрубите в не слишком мелкую крошку. Хорошо, когда в готовом пирожном чувствуются целые кусочки шоколада. Вмешайте легонько шоколад и ягоды в тесто.
4. Застелите форму пергаментной бумагой, смажьте ее сливочным маслом, выложите тесто, разровняйте поверхность лопаткой. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут.
Самая большая проблема — дать десерту полностью остыть. Если вам удастся этот трюк — достаньте корж из формы и нарежьте на квадратики. Для пущей эстетики можно слегка припорошить вуалью пудры, украсить свежими ягодками малины и листиками мяты: чего уж, эстетствовать — так сполна! Ну и чаю хорошего, ароматного.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №20-2018.
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