Свиные ребрышки в апельсиновом маринаде. Рецепт для гриля

Секрет этих ребрышек — пикантный апельсиновый маринад. Рецепт подходит как для приготовления на гриле, так и для духовки. Пальчики оближешь!

Гриль

Нам понадобятся:

Рёбрышки свиные — 1 кг,

Горчица — 2 ст. ложки,

Мёд — 1 ст. ложка,

Соль — 0,5 ч. ложки,

Цедра одного апельсина,

Перец, травы — по вкусу.

Ингредиенты

Приготовление:

Ребрышки промываем, убираем лишнюю влагу и нарезаем на небольшие части. Готовим маринад: смешиваем мёд, горчицу, соль, перец, травы и цедру апельсина.

Специи

Обмазываем ребрышки смесью специй.

Маринование

Отправляем в холодильник на 3 часа. При желании можно оставить на ночь.

Маринование

Обжариваем ребрышки на мангале примерно 15-20 минут, периодически переворачивая решетку.

Жарим ребрышки

Вместе с ребрами мы пожарили еще и колбаски. Получилось очень вкусно!

Приятного аппетита!