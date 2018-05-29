Ещё
Свиные ребрышки в апельсиновом маринаде. Рецепт для гриля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Свиные ребрышки в апельсиновом маринаде. Рецепт для гриля 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Секрет этих ребрышек — пикантный апельсиновый маринад. Рецепт подходит как для приготовления на гриле, так и для духовки. Пальчики оближешь!
Гриль
Нам понадобятся:
Рёбрышки свиные — 1 кг,
Горчица — 2 ст. ложки,
Мёд — 1 ст. ложка,
Соль — 0,5 ч. ложки,
Цедра одного апельсина,
Перец, травы — по вкусу.
Ингредиенты
Приготовление:
Ребрышки промываем, убираем лишнюю влагу и нарезаем на небольшие части. Готовим маринад: смешиваем мёд, горчицу, соль, перец, травы и цедру апельсина.
Специи
Обмазываем ребрышки смесью специй.
Маринование
Отправляем в холодильник на 3 часа. При желании можно оставить на ночь.
Маринование
Обжариваем ребрышки на мангале примерно 15-20 минут, периодически переворачивая решетку.
Жарим ребрышки
Вместе с ребрами мы пожарили еще и колбаски. Получилось очень вкусно!
Приятного аппетита!
7dach.ru: последние новости
Луковый пирог на кефире: сытный перекус для восстановления сил Куриное филе в маринаде из томатного соуса и айрана Чебуреки по-дачному - они станут вашим коронным блюдом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с грудью Пелагеи5
Мать кормит школьницу грудью — и не будет бросать6
Тест: насколько вы провинциальны
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть93
Звезда «Секрета тропиканки» показала тело в бикини3
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:03
Доказано, что человек мощнее компьютера
Здоровье
01:00
«Швы разошлись прямо в самолете»
Звёзды
05:04
Тайны фаст-фуда, о которых молчат рестораны
Еда
04:01
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Дом и сад
00:19
Звезда «Секрета тропиканки» показала тело в бикини
Звёзды
06:09
Есть ли у вас сверхспособности: видеотест
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение