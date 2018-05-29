Свиные ребрышки в апельсиновом маринаде. Рецепт для гриля 

Секрет этих ребрышек — пикантный апельсиновый маринад. Рецепт подходит как для приготовления на гриле, так и для духовки. Пальчики оближешь!
Гриль
Нам понадобятся:
Рёбрышки свиные — 1 кг,
Горчица — 2 ст. ложки,
Мёд — 1 ст. ложка,
Соль — 0,5 ч. ложки,
Цедра одного апельсина,
Перец, травы — по вкусу.
Ингредиенты
Приготовление:
Ребрышки промываем, убираем лишнюю влагу и нарезаем на небольшие части. Готовим маринад: смешиваем мёд, горчицу, соль, перец, травы и цедру апельсина.
Специи
Обмазываем ребрышки смесью специй.
Маринование
Отправляем в холодильник на 3 часа. При желании можно оставить на ночь.
Маринование
Обжариваем ребрышки на мангале примерно 15-20 минут, периодически переворачивая решетку.
Жарим ребрышки
Вместе с ребрами мы пожарили еще и колбаски. Получилось очень вкусно!
Приятного аппетита!